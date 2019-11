Orsara-Troia: derby rosa per le donne calciatrici

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Si chiama Orsarosa ed è la squadra di calcio femminile di Orsara di Puglia. Sono 24 tra ragazze e donne, di età compresa fra i 14 e i 48 anni, con una grande passione a unirle tutte, quella del pallone.

Nella vita di tutti i giorni sono studentesse, casalinghe, professioniste, ma la domenica diventano attaccanti, centrocampiste, giocano in porta o in difesa. Partecipano al campionato interprovinciale campano di calcio a 5, in un torneo che vede in campo compagini femminili di Benevento, Avellino e Caserta, oltre a due sole squadre foggiane: la loro Orsarosa e il Futsal Millennium Troja, compagine della vicina Città di Troia. Domenica 24 novembre, alle ore 16, è proprio contro le rivali troiane che dovranno vedersela le ragazze orsaresi. Appuntamento alle ore 16, sul campo di via Madonna della Neve, per un derby che più derby non si può.

“Sarà una festa dello sport”, ha dichiarato il sindaco di Orsara, Tommaso Lecce. “Seguiamo con grande interesse e attenzione il movimento sportivo e calcistico femminile che si è sviluppato in paese. E’ una cosa serissima, come lo sono l’impegno e l’entusiasmo che giovani donne e signore più adulte dimostrano settimanalmente cercando di conciliare i tempi vita-lavoro con quelli per gli allenamenti”, ha aggiunto Tommaso Lecce.

“Lo sport è per tutti, senza distinzioni di genere o di età, è per questo che l’Amministrazione comunale ha progettato e ottenuto tanti finanziamenti in questi anni per migliorare e, in alcuni casi, rifare ex novo gli impianti sportivi”, ha spiegato Vittorio Cappetta, assessore con delega allo Sport.

Le atlete del Futsal Millennium Troja

LA FESTA E IL CAMPANILE. Troia e Orsara di Puglia distano appena 12 chilometri l’una dall’altra. La prima ha nella splendida Cattedrale e nel suo Rosone il simbolo di un’identità millenaria; la seconda trova, da una parte nell’Abbazia dedicata a San Michele, dall’altra nella lunghissima tradizione Valdese, il compendio di un genius loci che è sempre stato aperto e policentrico dal punto di vista culturale. Come tutte le confinanti, anche Orsara e Troia coltivano una rivalità che è amicizia, senso del campanile, sfottò e, sempre più spesso negli ultimi anni, anche collaborazione e scambio. Vista la vicinanza, saranno in molti a seguire le ragazze troiane nella trasferta orsarese. Si prospetta, dunque, anche una bella cornice di pubblico a seguire il derby dei Monti Dauni. L’obiettivo di entrambe le formazioni, quest’anno, è di crescere, divertirsi, fare esperienza per migliorare ogni aspetto: atletico, tattico e tecnico. Qualora riuscissero a centrare il podio, a fine torneo, per loro si aprirebbero le porte di un campionato nazionale.

“Le atlete, i tecnici e i tifosi del Futsal Millennium Troja sono i benvenuti. Domenica sarà una bella giornata di sport per tutti, grazie alle calciatrici delle due squadre che si affronteranno in modo leale e spettacolare. Che vincano le migliori, e noi speriamo possano essere le nostre atlete dell’Orsarosa”, ha concluso Tommaso Lecce.