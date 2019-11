Una giornata al Bakhita, Paglialonga “Esperienza di fede edificante”

Orta Nova – Anche la destra, in politica, si occupa degli ultimi. Si pensa che colui che appartiene ad un’area politica di destra non debba essere favorevole a temi quali l’integrazione. “Ma non è così. La destra cosiddetta sociale si occupa di assicurare forme di sostegno agli ultimi in un’ottica premiale evitando quelle forme di assistenzialismo che spesso scadono nel clientelismo”.

È la sottolineatura che tiene a fare Alessandro Paglialonga, avvocato, giovane politico ed assessore della passata amministrazione Tarantino.

Domenica 17 novembre 2019, in occasione della terza Giornata mondiale dei Poveri, che Papa Francesco ha dedicato al tema “La speranza dei poveri non sarà mai delusa”, una rappresentanza della parrocchia del Crocifisso di Orta Nova, con don Ignazio Pedone, era con i migranti presso il Centro di integrazione per immigrati – Località Tre Titoli – della Diocesi di Cerignola – Ascoli S. E Alessandro Paglialonga era lì.

“Ho vissuto quest’esperienza da cristiano e parrocchiano” racconta a Statoquotidiano “ed è stato altamente edificante”.

Era la prima volta che una comunità di recava presso il Centro Bakhita per vivere un momento di festa. Ed il vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli S., Luigi Renna, presente alla celebrazione, ha sollecitato una partecipazione simile anche da parte di altre comunità parrocchiali.

Intitolato a “Santa Giuseppina Bakhita”, la religiosa canossiana originaria del Sudan che patì una crudele schiavitù, il Centro sorge nella borgata dell’agro di Cerignola dove una comunità di migranti viveva da tempo in situazioni degradanti e ghettizzanti. La Diocesi ha voluto, dunque, istituirvi uno spazio per l’accoglienza ed un sostentamento di base da fornire ai numerosi migranti che gravitano in zona. Un centinaio, tra uomini e donne, che in taluni periodi arrivano anche a diventare molti di più. Persone che lavorano nei campi e vivono in abitazioni di fortuna e che vivono della carità delle persone che frequentano quel posto. “Ognuno di noi ha portato un dono” le parole di Paglialonga “e abbiamo condiviso con loro, con i migranti, la messa con canti”.

Ma qual è la posizione del giovane politico rispetto alla questione dei migranti così attuale in Italia oggi?

“Pratico rispetto nei confronti di chi è nella condizione di dover lasciare il proprio paese” la sua risposta alla nostra testata “Sono favorevole all’integrazione. Non sono favorevole all’immigrazione clandestina. E non ho vissuto in maniera ipocrita l’esperienza di aiuto offerto ai migranti del centro Bakhita”.

Ma, tiene a precisare, la posizione dei migranti che si trovano nel nostro territorio va regolarizzata. Non possono essere lasciati a se stessi i migranti se hanno bisogno. E alcuni hanno “bisogno di aiuto, di tutto: cibo, educazione, cultura. L’integrazione è questo” secondo l’avvocato ortese.

La realtà locale, ad Orta Nova, come nelle aree circostanti, vive numerosi problemi sociali che non riguardano solo i migranti, ma anche tanta gente del posto. È la precisazione di Paglialonga. L’esigenza di avere una casa, pagare bollette caratterizza molti cittadini autoctoni oltre che migranti. “Bisogna far convivere queste problematiche” la riflessione del giovane politico “Io non dico che vengono prima le une o le altre. Bisogna però considerare che oggi i migranti vivono ghettizzati. Anche il Centro di integrazione di Tre Titoli li vede fuori dalle nostre città. E un’attività in tal senso potrebbe essere quella di agevolare l’integrazione nei centri abitati”. Un’integrazione di carattere culturale, suggerisce ancora Paglialonga “facendo capire ai migranti che vivere nel nostro territorio significa anche apprendere la nostra cultura”. E poi aggiunge “importante anche far capire ai nostri imprenditori che non è legale sfruttare la manodopera a basso costo”.

Daniela Iannuzzi