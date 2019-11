Primario chirurgia già a Casa Sollievo ricostruisce esofago con robot

, 21 novembre 2019. E’ stata guidata dal professore Felice Pirozzi, primario della Chirurgia di Pozzuoli, l’equipe medica che ha operato un giovane pizzaiolo 23enne di Marano, per la ricostruzione dell’esofago con il robot chirurgico.

L’intervento è stato effettuato nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli).

Il giovane – vittima di un grave incidente a Sidney -, sarà dimesso lunedì prossimo.

Come riporta l’Ansa, “Il giovane abitava in Australia dal 2015, dove lavorava e studiava, in attesa di prendere la cittadinanza australiana; lo scorso 17 luglio per errore ha ingerito soda caustica contenuta in un contenitore per l’acqua. Dopo una corsa in ospedale, otto giorni di coma e due interventi chirurgici all’esofago ed allo stomaco, il ragazzo di Marano ha lasciato l’Australia per tornare in Campania“.

Il Prof. Felice Pirozzi, primario della Chirurgia di Pozzuoli, è approdato nel presidio sanitario flegreo “dopo aver lavorato dapprima al Monaldi di Napoli e poi all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo”.