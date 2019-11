Tre udienze e, infine, la sentenza. Questo il calendario - in linea di massima - del processo di primo grado in corso, al Tribunale di Trani, per il crac della Casa della Divina Provvidenza, l'opera fondata nel lontano 1922 a Bisceglie da don Pasquale Uva con sedi anche a Foggia e Potenza.