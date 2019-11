“Roberto Straccia ucciso per un incredibile scambio di persona?”

. Si è parlato nuovamente del caso dia “?”, con una puntata nella quale sono stati mostrati “nuovi documenti e testimonianze inedite”.

Come risaputo, il giovane studente 24enne era scomparso da Pescara mentre faceva jogging il 14 dicembre 2011 e fu ritrovato senza vita nel mare di Bari 24 giorni dopo.

“L’ultima ipotesi è che sia stato sequestrato e ucciso per un incredibile, tragico scambio di persona”, rivela “Chi l’ha visto?”.

Al tempo, come riportato dall’Ansa, l’autopsia compiuta su Roberto Straccia accertò “la presenza di acqua di mare nei polmoni del giovane ma – secondo gli esperti – il dato e’ solo uno degli elementi attraverso i quali può essere accertata la morte per annegamento”.

Come riporta il Corriere Adriatico, relativamente al caso di Roberto Straccia i familiari del ragazzo non si sono mai rassegnati all’ipotesi del suicidio del ragazzo. Come riporta la stessa testata giornalistica, nel corso di “Chi l’ha visto”, mercoledì sera, sono stati mostrati “spezzoni di un interrogatorio della scorsa estate ad un detenuto a Lanciano, ex affiliato ad una cosca della ndrangheta calabrese”.

“L’uomo, che nell’ambiente era conosciuto come Roberto di Pescara, rivela di essere stato messo alle strette, all’epoca in cui Straccia scomparve, da un malavitoso del Foggiano. Temeva che dei sicari lo volessero uccidere“. Ora, questo Roberto “ha caratteristiche fisiche simili a quelle del 24enne di Moresco“.

L’ipotesi che il 24enne Straccia sia stato scambiato per qualcun altro e vittima di un’esecuzione dunque persiste.