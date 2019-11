Strage San Marco. Marianna Ciavarella “Mi manca il suo sorriso, al ritorno dai campi”

Coordinatrice del progetto “Un’impresa per A.M.I.C.A.” e Vincenzo Signoriello, capofila dell’ATS Daunia è Puglia, intervenuti: Alessio Giannone, in arte Pinuccio, inviato della trasmissione “Striscia la Notizia”; Francesca Chiavacci, presidente Arci nazionale; Giulia Ferrandino e Martina Cassa, partecipanti al progetto; Anna Chinni, docente e progettista ENAC PUGLIA; Giuliano Foschini, autore del libro “Ti mangio il cuore”; Arcangela Petrucci e Marianna Ciavarella, vedove dei fratelli Luigi e Aurelio Luciani, vittime innocenti della strage di San Marco in Lamis. Moderatore del dibattito: il giornalista Matteo Palumbo.