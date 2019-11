Un amore di Natale a Manfredonia, a cura di “AMA”

L’ORMAI prossimo Natale sarà l’occasione per dimostrare che Manfredonia vuole reagire alle avversità in cui è stata incolpevolmente spinta: è il credo che ha motivato l’”Associazione Manfredonia Attiva pro Commercio & Turismo” () ad organizzare una serie di manifestazioni per ravvivare le festività della ricorrenza più avvertita dalla gente, vale a dire il Santo Natale.

E si comincerà da subito, da sabato 23 prossimo con l’accensione delle artistiche luminarie predisposte per le vie principali della città e con spettacoli vari per grandi e piccini; a seguire numerosi eventi che allieteranno tutto il periodo natalizio e si concluderanno il 6 gennaio 2020 con una favolosa lotteria a premi. Insomma sarà “Un Amore di Natale” assicura lo slogan della programmazione illustrata dal direttivo di AMA che oltre ad essere l’acronimo dell’Associazione, è anche e soprattutto un invito ai manfredoniani ma anche ai forestieri di amare una città che ha tanto da dire e dare.

“ABBIAMO voluto organizzare queste manifestazioni – hanno spiegato i responsabili AMA nella conferenza tenuta ala LUC – nell’intento di rianimare la nostra carta città in un particolare periodo dell’anno con luci ed eventi riscoprendo i principi di aggregazione, solidarietà e positività; dare un segnale che si può nonostante tutto”.

UN PASSAGGIO percepito e recepito dalla popolazione, nella sua variegata composizione, che ha risposto con entusiasmo tanto da assicurare le risorse necessarie per l’organizzazione degli eventi. “Abbiamo avuto contributi spontanei dalle imprese, dai commercianti, dai professionisti, dalla gente comune” hanno riferito i dirigenti di AMA la cui sperimentata integrità morale e operativa ha sollecitato la fiducia dei concittadini. Con l’AMA hanno collaborato all’organizzazione la Pro Loco Manfredonia, Associazione Amici del presepe, l’Associazione presepistica sipontina “Giuseppe Furio”, l’Associazione “POP”, l’Associazione artigiani e piccolo imprenditori, l’ANFAAS e Delfino. Insomma una coralità di intenti e di progettualità perché questo 2019 sia un “Amore di Natale”.

“E’ UNA GRANDE e sfida per l’associazione e per tutti coloro che si sono uniti a noi” evidenziano i responsabili dell’AMA. “Le spese, tutte a carico dell’organizzazione (per i noti motivi legati alla situazione economica dell’ente pubblico) sono imponenti e gravose; ciò nonostante la determinazione di voler voltare pagina e tentare di far ripartire la nostra terra, incoraggiare le imprese locali ed alimentare la speranza di tutti i manfredoniani che non si arrendono e credono possibile un nuovo inizio per la propria città, ci ha spinto ad accendere i motori e partire per questa nuova ed entusiasmante avventura”.

IL CALENDARIO degli eventi è fitto e attraente. “Vogliamo creare – è l’intendimento – una atmosfera di vera festa e, perché no?, invogliare a spendere nei negozi cittadini: quando l’economia gira, va bene per tutti”. Per questa finalità è stata organizzata una lotteria a premi: con la spesa minima di venti euro si avrà diritto ad un biglietto che concorrerà all’estrazione del 6 gennaio con in palio rispettivamente di un buono per un viaggio di 500 euro; un telefonino ultima generazione; e un anello con brillante del valore di 1.500 euro.

A cura di Michele Apollonio