Foggia, che peccato! Pari con la Virtus (FOTOGALLERY)

(statoquotidiano). Foggia, 22 novembre 2020. Pari del Foggia di Marchionni alla Zaccheria contro la Virtus Francavilla, per la gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Lega Pro, gruppo C. Le reti: Michele Rocca al 52′, Manuele Castorani per gli ospiti a otto minuti dalla fine del tempo regolamentare.

Per i rossoneri: 14 punti in 11 giornate disputate, prossima gara mercoledì contro la Vibonese.

ph enzo maizzi Stato Quotidiano

