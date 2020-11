Marchionni: “Dovevamo chiudere prima!” (FOTO – VIDEO)

Foggia, 22 novembre 2020. Secondo pareggio consecutivo interno per i rossoneri, che non vanno oltre l’1-1 contro la Virtus Francavilla e si “mangiano le mani” per ciò che poteva essere, e non è stato.

Primo tempo avaro di emozioni: il Foggia comanda il gioco, fa girare la palla costringendo gli ospiti nella loro metà campo ma non riuscendo ad impensierire l’estremo difensore ospite, al pari della Virtus, mai pericolosa. Diversa la ripresa disputata dai satanelli, più determinati in campo tanto da sbloccarla dopo 6′ con Rocca, abile nell’inserimento. Il Foggia è carico, approfitta del momento di fiducia ed ha anche la possibilità di chiuderla sia con Curcio che con Ibou Balde, ma non è furbo nell’approfittare degli spazi lasciati dalla Virtus che, di contro, ne approfitta e prima sfiora il pareggio con Vazquez e poi lo trova con Castorani, che la piazza sul palo lontano finalizzando l’assist di Perez.

Nel finale arrembaggio di Salvi e compagni, che stazionano nei pressi dell’area di rigore biancoceleste ma senza riuscire a pungere.

Il tabellino: Foggia – V. Francavilla 1-1

CALCIO FOGGIA 1920: Fumagalli; Germinio, Gavazzi, Del Prete; Kalombo, Garofalo (35’st Raggio Garibaldi), Salvi, Rocca, Di Jenno; Curcio (35’st Dell’Agnello); D’Andrea (18’st Balde). A disp. Vitali, Galeotafiore, Anelli, Ndiaye, Morrone, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli. All. Marco Marchionni

VIRTUS FRANCAVILLA: Crispino; Delvino, Pambianchi (33’st Sparandeo), Caporale; Giannotti, Zenuni (14’st Franco), Di Cosmo, Castorani (39’st Mastropietro), Nunzella; Vazquez (39’st Ekuban), Perez. A disp. Costa, Sarcinella, Celli, Carella, Pino, Buglia, Calcagno, Puntoriere. All. Bruno Trocini

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma 1 (Licari-Bonomo-Acanfora)

MARCATORI: 6’st Rocca (F), 37’st Castorani (V)

AMMONITI: Pambianchi, Vazquez (V)

NOTE: Cielo plumbeo, giornata fredda, terreno in buone condizioni. Gara disputata a porte chiuse come da DPCM. Angoli 5-1. Recupero: 2’pt, 4’st.

