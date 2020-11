Italo Magno: “Chi nega sarà rinnegato”

Dedicata a chi espone il proprio naso

E chi invece se la porta al polsino

Chi dice ch’è tutto un caso

E chi pensa al Natale vicino

A chi poi non ne vuole sapere

Ed urla non mi rompete le pale

Sono libero non voglio soggiacere

Se non smettete la pressione mi sale

A chi risponde schifoso col rutto

E sostiene sia solo credenza

Facciamogli pagare tutto

In caso di sua degenza

A chi la indossa come una sciarpa

O da grand’uomo a mo’ di cravatta

A chi ritiene non sia altro che ciarpa

E minaccia che è testa matta

A chi superbo ciangotta a vanvèra

E fandonie diffonde virali

Ci vorrebbe un’ammenda severa

Per poter evitar altri guai.

Dedicata infine a chi nega

Anche questa grave emergenza

Eleviamo al virus una prega

Perché vada alla sua residenza.

Italo Magno