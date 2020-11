Manfredonia. “Casa di cura San Michele ospedale COVID? No”

(statoquotidiano, 17:20). Manfredonia, 22 novembre 2020. “C’è stata un’approvazione di una nostra proposta, che poi abbiamo ritirato per difficoltà tecniche e di risorse umane“. E’ quanto precisa a StatoQuotidiano il dr. Potito Salatto, presidente dell’AIOP Puglia, relativamente alla notizia diffusa stamani, e nei giorni scorsi, relativa alla catalogazione della Prof. Brodetti – Casa di Cura San Michele di Manfredonia quale “Ospedale Covid” in Puglia. Dunque, Manfredonia non ha nessuna struttura ospedaliera dove ci sono posti letto e dove si assistono cittadini che hanno contratto il virus: né pubbliche ne private.

“Non abbiamo mai ricoverato pazienti Covid”, precisa il dottor Salatto in esclusiva a StatoQuotidiano.it.

Si ricorda come il presidente Michele Emiliano aveva invece diramato (via social, il 16 novembre 2020) la presenza della Casa di cura San Michele di Manfredonia tra gli ospedali Covid, anche se resta un indiretto “giallo”, che ora trova le sue giustificazioni. In un primo momento la Casa di cura sita in via Cozzolete era stata inserita nell’elenco, poi eliminata (dati raccolti da due e-mail consecutive dall’ufficio stampa della Regione Puglia), poi ancora inserita nel post di Emiliano. Si ribadisce: Manfredonia non ha strutture per assistiti Covid, la Casa di Cura San Michele di Manfredonia non è ospedale COVID, come l’ospedale San Camillo.

FOTOGALLERY OSPEDALI COVID, AD OGGI, IN PROVINCIA DI FOGGIA

Ecco le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate che fanno parte della rete ospedaliera covid della Puglia (in nero le strutture nel Foggiano):

AOU Consorziale Policlinico – Bari Ospedale Giovanni XXIII Ospedale di Altamura Ospedale San Paolo Ospedale Di Venere Ospedale di Putignano PPA di Triggiano PPA Terlizzi AOU Ospedali Riuniti – Foggia Ospedale di Cerignola Ospedale di San Severo Torremaggiore Ospedale Antonio Perrino – Brindisi Ospedale di Ostuni PTA Ceglie Messapica PTA Mesagne PTA San Pietro Vernotico Ospedale SS Annunziata – Taranto/Ospedale Moscati Ospedale di Manduria Ospedale di Castellaneta Ospedale di Martina Franca PPA Grottaglie PTA di Mottola Ospedale di Comunità di Massafra Ospedale Vito Fazzi – Lecce Ospedale “Caterina Novella” di Galatina Ospedale di San Cesario Ospedale Vittorio Emanuele II – Bisceglie Ospedale di Barletta PPA di Canosa

Gruppo Villa Maria – Casa di Cura Medicol; Città di Bari Hospital – Casa di Cura Mater Dei Gruppo Universo Salute (FG) Casa di Cura Monte Imperatore Ente Ecclesiastico “Miulli” IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza” Gruppo Universo Salute (BAT).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it