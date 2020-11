Manfredonia. “DEVO AVERE IL II TAMPONE. Non mi chiamano? Varcherò la soglia del mio domicilio..”

Riceviamo e pubblichiamo

“Gentilissima redazione,

chiedendovi gentilmente di pubblicare questo mio secondo articolo vi autorizzo ,nel caso l’ASL o qualsiasi ORGANO PREPOSTO vi chiedano di fornirgli i miei recapiti, a farlo.

Visto che a seguito del mio primo grido di auto lanciato attraverso questa testata giornalistica il 19 Novembre 2020 ad oggi 22 Novembre 2020 non ho ancora ricevuto nessuna risposta nè tanto meno nessuna chiamata da chi di dovere, sono qui di nuovo a scrivervi per mettere a conoscenza gli ORGANI PREPOSTI (visto che purtroppo non c’è altro modo per farlo) che trascorse le prossime 48 ore, a distanza ormai di 12 giorni dal primo tampone e con sintomi assenti già da diversi giorni(COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 12 OTTOBRE 2020), varcherò la soglia del mio domicilio attuale per recarmi personalmente al SERVIZIO IGIENE di MANFREDONIA e richiedere il secondo tampone perché questo purtroppo é l’unico modo per saperlo ma soprattutto perché devo salvaguardare la mia salute e quella dei miei familiari.

Violerò un mio principio morale commettendo quest’azione (e questa è la cosa che mi roderà di più) e soprattutto mi assumerò le mie responsabilità qualora ci fossero ma quando tutto sarà finito si assumerà le proprie responsabilità anche chi era dovuto ad evitare tutto questo facendo e non l’ha fatto. Ricordo, a chi non avesse letto il mio primo articolo, che sono bloccato in casa con la mia congiunta e due bambini di cui una neonata di pochi giorni e dall’ inizio di questa spiacevole avventura non abbiamo avuto nemmeno una chiamata per sapere come stavamo ma soprattutto nessuno di noi risulterebbe in quarantena proprio perché non abbiamo ricevuto nessuna chiamata in merito dall’ASL per l’UFFICIALITA’.

E se la mia congiunta sarebbe una positiva asintomatica (contagiata da me) e ci potrebbero essere problemi per la neonata che sta allattando? E quindi dovevano essere prese delle precauzioni già prima ( tipo quella di allattare con latte artificiale o non so cosa ) o doveva essere sottoposta anche lei ad un TAMPONE MOLECOLARE, chi ne pagherà le conseguenze? E chi doveva vigilare su tutto questo dov’è? E’ al corrente di questa ma anche di tante e tante altre situazioni simili? Voglio ricordare agli organi preposti (qualora gli fosse sfuggito di mente) che qui non stiamo parlando di NOCCIOLINE o CARAMELLE ma stiamo parlando di VITE UMANE”.

(e-mail firmata, Manfredonia 22 novembre 2020)