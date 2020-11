Manfredonia, doppia tragedia in meno di una settimana: morti figlio e papà

(statoquotidiano, ore 17:49). Manfredonia, 22 novembre 2020. Sedici novembre – 21 novembre: doppia tragedia in pochi giorni per una famiglia di Manfredonia, colpita da due lutti.

Lo scorso 16 novembre, come riportato in esclusiva da StatoQuotidiano alle ore 11:27 , un uomo di 51 anni, P.G., è stato trovato privo di vita in un pianterreno, in via Pasubio (angolo via Torre Santa Maria). I fatti sono stati accertati dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’uomo viveva con il padre, non presente in casa poiché ricoverato in ospedale. Il decesso del 51enneè correlato al Covid.