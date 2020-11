Morto il prof di Cerignola Enrico Specchio, era stato ricoverato per Covid

La comunità scolastica dell’IISS Pavoncelli di Cerignola colpita dalla morte di un suo docente. “Siamo in lutto- si legge sulla pagina facebook- il professore Enrico Specchio, docente di lingua inglese, è deceduto all’ospedale di Foggia, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Coronavirus. In un momento in cui non ci sono parole, si innalzi solo la preghiera di suffragio per il nostro caro Enrico”.

Notizia accolta con sconforto anche da molti alunni che l’avevano conosciuto e dai suoi colleghi.

“Il liceo “Zingarelli Sacro Cuore”– si legge in un una nota- si stringe al dolore della famiglia per la morte del caro professore Errico Specchio. Un uomo per bene, gentile, colto, amico di tutti studenti e colleghi. Amava l’arte, il cinema e la buona musica. Mi piace ricordarlo mentre con i suoi alunni, alla festa di fine anno, cantava sul palco la canzone dei Beatles Yesterday. Addio caro professore”.