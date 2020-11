Prandelli, esordio amaro: il Benevento di Inzaghi viola il Franchi

Dopo quattro sconfitte di fila il

ritrova il successo. Tre punti arrivati con un successo di misura al Franchi per 1 – 0, come l’ultima volta in cui la formazione di Inzaghi aveva festeggiato battendo il Bologna. Sconfitta interna pesante per la Fiorentina, che resta a digiuno di reti per la terza gara consecutiva nonostante l’arrivo in panchina di Prandelli. Nel primo tempo non succede praticamente nulla, con le squadre intomirite e attente soprattutto a non concedere occasioni da gol. Nella ripresa gli ospiti passano con

che al 52′ dal limite trova l’angolino basso, sfruttando una palla persa malamente dalla difesa viola. Il Benevento in contropiede nel finale potrebbe raddoppiare, ma Lapadula e Insigne sprecano sotto porta, mentre dall’altra parte la palla del pareggio capita a Vlahovic, il cui colpo di tacco viene respinto da Montipò.