Roma e Sassuolo ai piani alti

La sosta per le Nazionali non ha interrotto il buon momento delle squadre di Fonseca e De Zerbi

La sosta per le Nazionali non ha interrotto il buon momento delle squadre di Fonseca e De Zerbi, ormai stabili in vetta alla classifica in questo avvio di stagione. I giallorossi hanno la meglio sul Parma per 3 – 0, trascinati dal solito splendido Mkhitaryan , autore di una doppietta. Prima di lui aveva sbloccato l’incontro B. Mayoral su assist di Spinazzola. La Roma, da inizio ottobre, è la squadra che ha collezionato più punti (16 sui 18 disponibili, fermati solo dal Milan a San Siro). Davanti alla squadra di Fonseca, a 18 punti, ci sono i neroverdi di De Zerbi, mai così in alto e mai imbattuti dopo 8 giornate nella loro storia in A. Aiutato anche dalla fortuna al Bentegodi (4 i legni colpiti dall’Hellas Verona), il Sassuolo va a segno una volta per tempo e resta, al pari dell’Inter, il miglior attacco del campionato. Nella prima frazione con un perfetto destro a giro di Boga , nella ripresa con un violento tiro centrale dal limite di Berardi . A Verona, tra Chievo ed Hellas, il Sassuolo è uscito senza prendere gol per la sesta volta, in nessun altro stadio ha ottenuto così tanti clean sheet in A. (lega serie a)