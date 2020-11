Ronaldo è l’asso della Juve: Cagliari ko

Nel segno del fuoriclasse portoghese (per lui 8 centri in 5 gare come Ibrahimovic) la Juventus supera il Cagliari 2 – 0. Le reti arrivano entrambe sul finire del primo tempo. Al 38′, servito da Morata, Ronaldo si accentra da sinistra e trova il palo più lontano, al 42′ si fa trovare libero per depositare in gol dopo un colpo di testa di Demiral su angolo. Lo stesso Demiral nella ripresa, sempre di testa, stampa il pallone del 3 – 0 sulla traversa. In cronaca ci sono poi altre due occasioni per i padroni di casa, con Bernardeschi che calcia debolmente tra le braccia di Cragno e Morata che alza da centro area sulla traversa. Dall’inizio dei tre punti a vittoria nessun calciatore della Juventus era andato a segno in tutte le sue prime cinque partite stagionali, Ronaldo ci è riuscito tornando ad essere decisivo dopo l’assenza causata dal covid.

Grazie ai tre punti di stasera la formazione di Pirlo sale momentaneamente al secondo posto in classifica, a una lunghezza dalla capolista Milan che domani sarà di scena al San Paolo nel posticipo domenicale col Napoli. (lega serie a)