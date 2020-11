Vico, Sementino: aumentano i contagiati, ecco nuova ordinanza

Vico del Gargano, Il numero delle persone contagiate è aumentato. Per questo, in via precauzionale, ho disposto la chiusura dal 23 al 28 novembre compreso

– dei due plessi scolastici dell’Istituto Scolastico Comprensivo “M. Manicone – F. Fiorentino”;

– del plesso scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Publio Virgilio Marone”;

– della Scuola dell’Infanzia San Francesco d’Assisi;

– dell’asilo nido comunale

https://comune.vicodelgargano.fg.it/…/emergenza-covid…/

Lo scrive sui social il sindaco di Vico del Gargano, Sementino.