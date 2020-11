Zapponeta, sindaco “Confermati 32 concittadini positivi al Covid”

Zapponeta, 21 novembre 2020. “Anche oggi sono confermati 32 concittadini positivi al Covid-19, tre dei quali purtroppo sono ancora ricoverati negli ospedali. Non abbassiamo la guardia atteniamoci scrupolosamente a tutte le indicazioni che vengono fornite dalle Autorità. Tutti coloro che risultano positivi ai vari tamponi sono OBBLIGATI A RIMANERE IN CASA IN ISOLAMENTO. “RESTIAMO A CASA, USCIAMO SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO’. Confido in un atteggiamento responsabile di TUTTI.

Siamo un’unica famiglia, non lasciamoci prendere dallo sconforto, cerchiamo INSIEME di superare questo brutto momento”. “BUONA DOMENICA A TUTTI”.