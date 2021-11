Cosa c’entrano i confini di Monte e Manfredonia con l’area industriale ex EniChem?

Manfredonia (Foggia), 22/11/2021 – (a cura di Tommaso di Jasio il giornale di monte) Nella Lettera pastorale del 16 settembre scorso, il Vescovo della Diocesi di Manfredonia, Monsignor Franco Moscone, si sofferma ampiamente sul disastro ambientale del nostro Gargano e sull’ inquinata area industriale dell’ex EniChem di Macchia. Pur ammettendo che “ il ruolo della Chiesa” non è quello “di intervenire con osservazioni di tipo politico” e pur riconoscendo di non avere “le competenze e il diritto” di farle, tuttavia il nostro Vescovo si sente in dovere di sottoporre all’attenzione delle “istituzioni comunali” di Monte Sant’Angelo e Manfredonia e alla popolazione tutta, un progetto che “può essere di aiuto” alla tutela ambientale “dell’area industriale dell’ex EniChem dismessa, non del tutta bonificata e a continuo rischio di bomba ecologica innescata”.

Dei 216 ettari di quell’area industriale inquinata, 96 sono di proprietà dell’Eni, di cui 45 sono risultati non inquinati e 28 sono stati bonificati. A 45 anni dalla fuoriuscita dell’arsenico dal Petrolchimico dell’ Eni e dalla “scoperta” dell’inquinamento del suolo, restano da bonificare ancora 23 ettari e non si sa che fine abbiano fatto gli altri 120 ettari. Per la bonifica della falda sotterranea all’impianto, mai iniziata, occorrono 15 anni di lavoro.

“Di sicuro sarebbe più coinvolgente e responsabile – suggerisce il Vescovo – se l’area industriale passasse all’amministrazione di Manfredonia”, per cui “forse è tempo di pensare alla modifica dei confini delle istituzioni comunali rimasti fermi all’età del ventennio fascista”.

Sarebbe opportuno che qualcuno dei Sipontini che frequentano la Diocesi suggerisse al nostro Vescovo che i suddetti confini non sono tanto facilmente modificabili, non sono rimasti fermi e non risalgono al periodo fascista e neanche all’Unità d’Italia, ma risalgono al primo decennio dell’Ottocento, allorquando i Napoleonidi, vessilliferi degli ideali della Rivoluzione francese, nel 1806 occuparono il Regno di Napoli detronizzando il re Borbone. Il nuovo re di Napoli Giuseppe Bonaparte, fratello di Napoleone, immediatamente emanò le leggi eversive della feudalità e il suo successore Gioacchino Murat, cognato di Napoleone, espropriò i feudi dal Regno. Il feudo di Monte Sant’Angelo, dalla seconda metà del 1500 al 1802 di proprietà dei Grimaldi di Genova, comprendeva oltre all’attuale retroterra boschivo di Monte Sant’Angelo, il territorio di Mattinata, la foresta Umbra e parte dell’odierno territorio di Manfredonia: le contrade Cozzolete e Montagna, il bosco Cavolecchia che faceva parte del bosco Quarto, la piana di Macchia fino al vallone di Pulsano, territori che nel 1813 vennero ritagliati dal feudo di Monte Sant’Angelo e assegnati al comune di Manfredonia.

Il grosso del territorio dell’Università di Manfredonia si estendeva, secondo la platea di Berlingieri, verso Cerignola e Zapponeta, quest’ultima frazione del comune di Manfredonia fino a pochi anni fa, non verso Macchia e Mattinata, i cui territori facevano parte del feudo dei Grimaldi che nel 1802 venne acquistato dall’Università di Monte Sant’Angelo.

Nel 1550 i Grimaldi acquistarono il feudo dagli eredi del Gran Capitano Consalvo di Cordova per 30 mila ducati. Il Gran Capitano lo aveva ricevuto in dono dagli Aragonesi per meriti bellici.

Gioacchino Murat assegnò i terreni del feudo ai privati che li occupavano a qualsiasi titolo e li coltivavano, mentre i terreni non coltivati e quelli incoltivabili li assegnò alla comunità dei sudditi di Monte Sant’Angelo e Manfredonia esistenti nel feudo, dette Università non ancora Comuni, in base al numero degli abitanti e dei capi di bestiame posseduti dalle due comunità. Gli abitanti di Manfredonia erano 4.104, quelli di Monte ben 10.496. Manfredonia possedeva 7.480 capi di bestiame, Monte Sant’Angelo 18.520.

L’Università di Monte Sant’Angelo non attese il provvidenziale arrivo dei Napoleonidi per liberarsi dei Grimaldi, esosi e litigiosi feudatari. Nel 1802 Monte comprò il feudo contraendo con i Grimaldi il debito di 400 mila ducati, tra capitale e interessi, da estinguere in 32 annualità di 12.500 ducati. Per far fronte all’enorme spesa a carico del bilancio del Comune si autotassarono circa 400 proprietari terrieri, tutti montanari, nessuno di Manfredonia. I baroni Cessa di Manfredonia, ad esempio, con vasti possedimenti nella piana di Macchia, non fecero parte dei 400 coraggiosi proprietari terrieri di Monte Sant’Angelo.

Al tempo dei Grimaldi – 1550/1802 – non esistevano gli odierni comuni di Monte Sant’Angelo e Manfredonia con i territori e i confini di oggi, ma il feudo di Monte Sant’Angelo, non di Manfredonia, ecclesiastico nella notte dei tempi, successivamente regio o imperiale (il famoso Honor Montis Sancti Angeli, così detto in onore dell’Angelo Michele, dato in dote, secondo i loro usi, dagli imperatori germanici alle regine o ai loro figli), privato al tempo degli Aragonesi, dalla seconda metà del 1500 di proprietà dei Grimaldi di Genova, nel 1802 acquistato dall’Università di Monte Sant’Angelo. Inizialmente, l’Honor comprendeva tutto il promontorio garganico. La parte meridionale veniva data in proprietà e quella settentrionale in servitù, revocabile da parte del re tornando a far parte del demanio regio in quanto il feudatario beneficiava solo delle rendite di quella parte del feudo non avendola ricevuta in proprietà. Quando i Grimaldi lo acquistarono dagli eredi del Gran Capitano Consalvo di Cordova, il feudo si era ridotto ai territori di San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, Mattinata, dalla foresta Umbra e parte del territorio di Manfredonia. Prima di vendere il feudo di Monte, gli eredi del Gran Capitano vendettero a un privato il territorio di San Giovanni per 15 mila ducati.

I Grimaldi, che nel feudo riscuotevano le tasse e esercitavano la giurisdizione, con gli sgherri alle loro dipendenze, appunto perché il feudo era privato, tentavano di impedire e spesso impedivano ai sudditi di Monte Sant’Angelo e Manfredonia di esercitare sul territorio gli usi civici di raccogliere legna nei boschi, di pascolare e abbeverare il bestiame, di seminare o spigolare grano, ecc. che erano stati concessi anticamente ai sudditi quando il feudo era di re e imperatori.

Come si è accennato, con l’abolizione del feudo molti terreni ex feudali divennero proprietà di privati, gravati, se usurpati, da un tenue canone annuo da pagare ai due comuni, mentre boschi e pascoli divennero demani comunali con i loro confini. Il commissario ripartitore del feudo non ritenne opportuno assegnare al comune di Monte Sant’Angelo la foresta Umbra, la dichiarò demanio regio, statale diremmo oggi.

Gioacchino Murat, per poter assegnare gratuitamente il feudo a Monte e Manfredonia, come gratuitamente lo ricevevano gli altri comuni, accollò al Regno il debito che Monte aveva contratto con i Grimaldi. Insomma, i Francesi crearono nel Regno di Napoli la borghesia agraria allo scopo di far aumentare nel regno la ricchezza e un più diffuso benessere e i comuni di oggi con i loro territori e relativi confini. Inoltre, con i Francesi i comuni e non più le parrocchie dovevano curare l’anagrafe della popolazione; vennero aboliti gli antigienici cimiteri sottostanti le chiese e nelle loro vicinanze con l’obbligo di costruirli a debita distanza dall’abitato dei comuni; i grandi edifici dei conventi vennero adibiti a uffici pubblici e così via.

L’ammodernamento del Regno fu ritenuto così giusto e necessario da non essere manomesso neanche dai Borbone – anche loro mal sopportavano gli assenteisti feudatari poco attenti alla cura delle loro terre – quando nel 1816 ritornarono sul trono di Napoli.

Quindi, è arduo, se non impossibile, modificare i confini di Monte e Manfredonia come auspica il nostro Vescovo e sognano alcuni fantasiosi Sipontini di potersi impadronire della piana di Macchia in nome di re Manfredi o, peggio, in nome di un Gargano feudo ecclesiastico morto e sepolto da un millennio o perché Biase Zurlo, il regio commissario ripartitore del feudo, avrebbe favorito Monte imbrogliando i Sipontini o perché la città turistica e metropolitana di Manfredonia avrebbe bisogno di uno spazio vitale verso la marina di Macchia. Piaccia o non piaccia, i comuni di Monte e Manfredonia con gli odierni confini sono nati con l’Ordinanza Zurlo, condivisa dalla Suprema Corte Feudale, non con re Manfredi, né con la Platea sipontina del “patriota” Matteo Spinelli, né con l’onciario sipontino della seconda metà del Settecento.

Ma, ammesso che per ipotesi avvenisse la modifica dei confini dei due comuni e che l’area industriale dell’ex EniChem passasse all’amministrazione comunale di Manfredonia. Sarebbe peggio che andar di notte perché nella tutela dell’ambiente l’istituzione comunale sipontina è stata sempre irresponsabile, ha lasciato molto a desiderare, più delle amministrazioni comunali di Monte Sant’Angelo. Lo attestano i fatti di ieri e di oggi. Chi fortissimamente volle l’installazione del Petrolchimico dell’Eni nei pressi del suo territorio fu Manfredonia, reclamato per alleviare la disoccupazione dei suoi abitanti con imponenti manifestazioni cittadine a cui parteciparono 20.000 (ventimila!) manfredoniani. Quando l’Eni scelse il sito per l’installazione dello stabilimento a ridosso del suo abitato, Manfredonia esultò. Di fronte alla manna piovuta dal cielo, era irrilevante su quale sito ricadesse l’ubicazione dell’impianto.

A Manfredonia si accodò Monte Sant’Angelo, speranzosa anch’essa di eliminare disoccupazione e emigrazione dei suoi giovani. A chi in una pubblica assemblea gli faceva notare la vocazione turistica della piana di Macchia e di Manfredonia, un esponente di rilievo del Partito socialista di Monte rispose con enfasi avvocatesca: Preferisco vedere mio figlio con la tuta dell’operaio e non in giacca e papillon del cameriere stagionale! Fragorosi applausi investirono l’oratore! Ai Democristiani di Monte Sant’Angelo che gli sollecitavano la realizzazione del Petrolchimico a Macchia e non altrove, Aldo Moro, sibillino, rispose: Veramente volete il Petrolchimico a Macchia? Sono fatti vostri!, assicurando comunque il suo interessamento. Dei circa 2000 giovani che trovarono lavoro presso il Petrolchimico e nell’indotto circa 150 furono di Monte Sant’Angelo, una ventina di Mattinata e tutto il resto se lo pappò Manfredonia, malgrado lo stabilimento sorgesse nel territorio di Monte Sant’Angelo.

Soltanto nel 1976, quando da una torre dell’impianto fuoriuscirono tonnellate di velenoso arsenico che si depositarono sul suo abitato, Manfredonia si scoprì ”ecologica”, inveendo contro Monte Sant’Angelo rea di aver rilasciato la licenza edilizia per la costruzione dell’impianto. Ah, se quel sito fosse stato di Manfredonia, giammai il Petrolchimico mostro sarebbe sorto alle porte di Manfredonia, cianciarono i Sipontini di corta memoria!

Dismesso il Petrolchimico, non perché inquinante e pericoloso per la salute dei cittadini, ma perché obsoleto e antieconomico, l’area restò a destinazione industriale, benché inquinata e comunque da bonificare.

Anche se il sito non sia stato del tutto bonificato, oggi l’istituzione comunale di Monte Sant’Angelo e ancor più quella di Manfredonia nonchè l’Autorità portuale, che vogliono accelerare i tempi della industrializzazione del territorio, parlano a cuor leggero di volervi ubicare impianti per il trattamento della plastica, della carta, del vetro, dei pneumatici in disuso, della bentonite, dei materiali di scarto delle miniere e degli scavi marini di tutt’Italia. Il sito, in riva al mare, è dotato del porto ex EniChem con alti fondali, idoneo per l’attracco di grosse navi commerciali indispensabili per una zona industrializzata.

Si teme che tali impianti siano inquinanti. A suo tempo, l’ASL di Foggia, l’ente pubblico che individua le Aree per lo sviluppo industriale nella provincia di Foggia, per non sovrapporre inquinamento a inquinamento, vietò l’installazione nell’area industriale ex Enichem di altri impianti potenzialmente inquinanti. Ma un sindaco di Manfredonia, nelle vesti di presidente dell’ASI, modificò il regolamento dell’ente per permettere l’industrializzazione di quell’area e creare posti di lavoro.

Di fronte a questo scenario, il vescovo di Manfredonia ritiene che la zona sia “a continuo rischio di bomba ecologica innescata”. Un giro di parole per dire che a Macchia la bomba ecologica è stata già innescata, con l’installazione già decisa dell’impianto del trattamento della plastica e che l’area è a continuo rischio di ulteriore inquinamento con l’installazione di altri impianti, anche se pensa di poterla disinnescare arretrando i confini di Monte e riponendo fiducia negli amministratori comunali sipontini, da sempre poco attenti alla tutela ambientale della zona e molto coinvolti nel suo inquinamento.

Anche gli amministratori comunali di Monte Sant’Angelo, come quelli di Manfredonia, sono poco sensibili alle problematiche ambientali.

La Regione Puglia è all’affannosa ricerca di siti da destinare alla realizzazione di impianti per il trattamento di rifiuti solidi.

Monte Sant’Angelo corre in aiuto della Regione e candida l’area ex EniChem per la realizzazione di un impianto per il trattamento della plastica o della carta e dei cartoni o del vetro. La Regione Puglia opta per l’impianto di trattamento della plastica. Nel 2018 segue l’assenso del Comune di Monte con l’adozione dei relativi atti deliberativi. È pulito, ecocompatibile, oppure è inquinante tale impianto? Il Sindaco di Monte Sant’Angelo afferma che il presidente della Regione Michele Emiliano assicura che l’impianto non inquina, va ad acqua senza fumaioli, non a carbone. E bisogna fidarsi della parola di un galantuomo, non è necessario compilare e far conoscere relazioni tecniche sul funzionamento dell’impianto e l’impatto ambientale.

Lo scenario è simile a quello che avvenne con l’installazione del Petrolchimico dell’Eni a due chilometri di distanza da Manfredonia e nel territorio di Monte Sant’Angelo, accolto, in quel tempo, con tripudio da istituzioni, partiti politici, sindacati e popolazioni dei due comuni. Anche allora si disse che il Petrolchimico non avrebbe inquinato, c’erano “i filtri” che lo rendevano pulito, e invece seminò inquinamento, veleno, patologie tumorali, morte.

L’esperienza fa temere che almeno 2 impianti, quelli per il trattamento della plastica e della bentonite, inquinanti o meno che siano, si faranno. Finchè è classificata come zona industriale, l’area ex Enichem e il porto alti fondali a suo servizio non possono restare inutilizzati in eterno. La decisione di adottare questi provvedimenti, necessari per smaltire montagne di plastica o per produrre plastica e quant’altro con la trasformazione della bentonite, viene o verrà presa in alto loco, come avvenne per l’installazione a due passi da Manfredonia del Petrolchimico EniChem, indipendentemente dalla volontà dei cittadini, con buona pace dei ritardatari ecologisti, pochi, di Monte Sant’Angelo e, parecchi, di Manfredonia. Ieri era la politica economica nazionale delle “Cattedrali nel deserto” a dettar legge, oggi è la politica regionale del trattamento dei rifiuti ad avere il sopravvento sulle apprensioni e la salute dei cittadini. Si sa solo che intorno all’impianto per il trattamento della plastica, per il raggio di un chilometro e mezzo, sarà vietata ogni coltura agroalimentare. E Manfredonia dista dall’impianto appena due chilometri. Un dato inquietante.

Niente di strano che dopo l’entrata in funzione dell’impianto verranno versate lacrime di coccodrillo, come avvenne dopo la fuoriuscita dell’arsenico dall’EniChem, con i Sipontini che piagnucolando diranno: Ah, se ci fosse stata la modifica dei confini!

Come si vede, la tutela ambientale dell’area industriale dell’ex EniChem non passa attraverso la revisione dei confini tra Monte e Manfredonia, ma con l’impegno politico e culturale dei “rappresentanti del popolo” di ogni ordine e grado, purtroppo in tutt’altre faccende affaccendati. Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti che non proteggere l’ambiente è un delitto contro l’umanità.

Post scriptum. Si legge che il Sindaco di Monte Sant’Angelo accusa Donato Troiano, sindaco comunista di Monte dal 1974 al 1983, di essere “uno dei politicanti a cui si deve lo stato attuale delle cose nell’area industriale ex EniChem”. Non è così. Troiano sarà pure un politicante, un ecologista più sipontino che montanaro che in odio al Pd e agli ex Pci di Monte è finito per allearsi con Forza Italia e Lega, ma fu eletto sindaco della città nel 1974 a soli 26 anni e a Macchia il Petrolchimico dell’Eni viaggiava a pieno vapore già da diversi anni. Quando, nel 1976, la coltre dell’arsenico fuoriuscito dal Petrolchimico ricoprì Manfredonia, Troiano aveva 28 anni e appena due anni di esperienza amministrativa.

Sia Troiano, il giovincello sindaco di Monte, che l’on. Michele Magno, il navigato politico sindaco di Manfredonia, furono impotenti di fronte all’Eni, potente ente statale che, imperterrito, continuò a far funzionare l’inquinante Petrolchimico. Forse c’erano gli estremi per chiedere il sequestro giudiziario dell’impianto e dell’area inquinata, ma nessuno lo chiese.

