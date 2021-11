FdI “Emiliano diceva ‘Impossibile Rotice sindaco, lo sarà Gaetano'”

Ha vinto la richiesta di cambiamento si è levata forte e chiara, come se fosse una richiesta di liberazione dal tiranno. Per questo oggi Manfredonia diventa la più grande lezione politica di questi tempi: EMILIANO NON E’ INVINCIBILE. Emiliano può perdere anche lì dove ci mette la faccia e non riesce a fare inciuci e alleanze di potere per il potere.

Lì dove ci sono genitori che sperano che il proprio figlio vada avanti per meriti e non per tessera di partito, lì dove ci sono giovani professionisti che sono forti del proprio curriculum non delle giuste amicizie, lì dove ci sono concorsi dove non si conoscono già i nomi dei vincitori, lì dove per una visita diagnostica non si deve aspettare mesi, lì dove la tassa rifiuti non sconvolge i bilanci familiari.