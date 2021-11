Furore: “A Manfredonia il vero sconfitto è il PD. Ve lo avevo detto: senza di noi…”

Ma avere una forza sana e onesta come il M5S dovrebbe imporre come minimo delle riflessioni in casa foggiana dem, un cambio di paradigma, essere leali nei rapporti di vicinato, spogliarsi di una visione personalistica della politica : ultimo esempio amaro tra i tanti è quello della settimana scorsa, in cui i cittadini sono stati mortificati dall’ennesimo atto di spavalderia affaristica targata Partito Democratico.

Davanti questi atti la base del M5S così come tanti cittadini si domandano come sia possibile costruire questa famigerata connessione, e si rimane attoniti poichè diventa in questo clima sempre più complesso costruire alleanze che per colpa del Pd finiscono per far slittare le nostre città in favore degli altri. E ho fatto un esempio tra i tanti. Ma d’altronde i cittadini, quelli liberi, giudicano attentamente le azioni di chi li rappresenta.