(nota stampa). “Grazie di cuore! Tre parole semplici, quasi scontate, che però rappresentano a pieno i sentimenti che sto provando in queste ore.

Sensazioni di profonda gratitudine nei confronti degli elettori che mi hanno premiato il 7 novembre, così come nei confronti di coloro che hanno dato fiducia al nuovo sindaco Gianni Rotice e alla coalizione tutta.

Sensazioni di grande fiducia e speranza per il futuro, con un consiglio comunale giovane e con tanta voglia di riscatto. Spesso Gianni ha detto che avremmo chiuso un libro per aprirne un altro; la copertina è stata stampata, ora mancano tutte le pagine che siamo chiamati a scrivere impegnandoci fin da subito e mettendoci al servizio della popolazione sipontina per non tradire la fiducia che la gente ha riposto in tutti noi.

Ancora GRAZIE a tutti voi, e buon lavoro a tutti noi!”.

Giuseppe Basta, consigliere comunale di Manfredonia, in quota Forza Italia