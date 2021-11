I neo consiglieri. Antonia Facciorusso: “Le donne sono un valore aggiunto anche in politica”

(nota stampa). Il giorno dopo la vittoria… che dire? Ho sempre sognato una giunta di centro destra, giovane e con un forte coinvolgimento femminile. Ed eccoci qua. È tutto vero! Dopo oltre 25 anni, possiamo scrivere una nuova storia per la nostra città ed io sono orgogliosa di poter essere uno degli autori!

Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le 254 persone che mi hanno dato fiducia ed hanno creduto in me. Le ripagherò lavorando con impegno e passione, come ho sempre fatto. La politica non è un mestiere ma servizio del bene comune! Ed io darò il mio contributo professionale e personale, mantenendo saldi i miei sani principi e le mie ideologie politiche. Milito in Forza Italia da sempre. Rappresento le donne di Forza Italia in quanto membro di Azzurro Donna e sono onorata di far parte di questa nuova giunta che ne conta ben otto tra maggioranza e opposizione. Questo è già un forte segnale di cambiamento!

Le donne sono un valore aggiunto anche in politica e, come dice il nostro Sindaco, sono segno di affidabilità e concretezza! Una giunta comunale di professionisti, lavoratori ma soprattutto giovane, fatta di volti nuovi… i cittadini hanno avuto coraggio di cambiare di dare opportunità a chi non l’ha mai avuta. Adesso dobbiamo ripagare con i fatti, come abbiamo sempre detto!

Il nostro sindaco ha condotto una campagna elettorale all’insegna dell’ascolto, del confronto.

Ha parlato di programmi, di progetti senza denigrare gli altri pur avendo le armi per attaccarli e affondarli! Gianni, è una persona intelligente, rispettosa, umile ma soprattutto molto concreta ed è per questo che io ho scelto di far parte della sua squadra perché nella vita non contano solo i titoli di studio, le riconoscenze, i ruoli di prestigio… valgono le persone che vogliono mettersi in gioco per il bene della comunità.

Ecco, Gianni Rotice possiede tutte queste caratteristiche. Grazie a tutti per averci sostenuto, sarà nostro DOVERE lavorare sodo e far ri-nascere la nostra splendida città.

Con affetto”.

Antonia Facciorusso. Psicologa e psicoterapeuta, Consigliere comunale di Manfredonia, in quota Forza Italia