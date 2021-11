La foggiana Giannetta stasera su Rai1 nella fiction Blanca

Foggia, 22/11/2021 – (corsera) L’attrice molto affascinante è molto riservata sulla sua vita privata. Amava la recitazione fin da bambina e ora debutta in una fiction da protagonista, dove interpreta una non vedente. Maria Chiara Giannetta nasce a Foggia il 20 maggio 1993 e fin da piccola ha sempre avuto una passione incredibile per la recitazione. Comincia a studiare e partecipa a diversi spettacoli teatrali a livello amatoriale, mostrando di essere completamente a suo agio sul palcoscenico. Si è anche laureata in Lettere e Filosofia presso l’università di Foggia.

E ora una vera parte da protagonista. Maria Chiara Giannetta è «Blanca», protagonista della fiction omonima, tratta dal romanzo di Patrizia Rinaldi, in onda su Rai1 dal 22 novembre in sei serate, con la regia di Jan Maria Michelini. Blanca ha perso la vista da bambina, a causa di un drammatico incidente dove ha perso ma nel tempo riesce a trasformare il suo deficit nella sua forza. Accompagnata da Linneo, il suo fedele bulldog, ricorre ai suoi superpoteri per apparire una ragazza normale. Ma normale non potrà essere mai, tuttavia la sua condizione la rende una persona straordinaria.

«Quello che cerco di interpretare con questo personaggio – ha detto Giannetta al Corriere – è il limite non del cieco, ma quello dell’essere umano in generale. Blanca vuole dimostrare di saper fare tutto, e vi riesce piuttosto bene, ma poi deve fare i conti con i limiti psicologici, emotivi che riguardano tutti». (corsera)