Manfredonia, Gatta: “Vittoria con Gianni Rotice è pagina storica”

Manfredonia (Foggia), 22/11/2021 – “Questa è una giornata storica, che profuma di speranza, di cambiamento, di futuro, di trasparenza, di impegno e di lealtà: aver vinto a Manfredonia, con il centrodestra che per la prima volta è chiamato a guidare la città, è un evento straordinario. Auguri e grazie al neo sindaco Gianni Rotice: gli staremo accanto in questa avventura per restituire alla nostra amata comunità la speranza che merita. Auguri e grazie a tutti i candidati al Consiglio comunale, eletti e non, di Forza Italia: il nostro è il primo partito della città e loro sono stati il motore di questo successo, battendosi fino all’ultimo per raggiungere il traguardo.

Grazie ai nostri concittadini, che hanno deciso di poter cambiare la storia della città che fu di Re Manfredi con il loro voto nell’urna. Non tradiremo la fiducia di chi ha creduto in noi. Davanti abbiamo una strada lunga da percorrere e noi cammineremo con il rigore delle persone perbene, delle persone che amano la loro terra e sono mosse solo dalla voglia di farla rinascere. Ci siamo davvero spesi tutti tantissimo in questa campagna elettorale e abbiamo avuto il merito di essere stati i primi a credere nella candidatura di Rotice. Oggi è un giorno di festa, ma da domani saremo chiamati a rimboccarci le maniche, con senso di responsabilità, per scrivere una storia nuova per Manfredonia”.

Lo riporta il consigliere regionale di Forza Italia Giandiego Gatta.