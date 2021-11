Mondiali di Orienteering, a Vico del Gargano svolta la gara promozionale

Vico del Gargano, 22 novembre 2021 – Una gara promozionale di orienteering nel centro storico di Vico del Gargano, in vista dei mondiali che si terranno l’anno prossimo in ben 14 comuni garganici (Vieste, Peschici, Vico del Gargano, Montesant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Carpino, Apricena, Rodi Garganico, Cagnano Varano, Sannicandro Garganico, Mattinata, Lesina ed Ischitella). Per i mondiali sono attesi dai 50 e ai 60mila turisti.

La gara, organizzata dall’ASD Foresta Umbra Sport, in collaborazione con il Comune di Vico del Gargano, si è svolta ieri domenica 21 novembre nel suggestivo centro storico di Vico del Gargano. Ad essere premiate le categorie ESO (principianti), M/W-14, M/W-18, MB – WB. Il comitato organizzatore: Responsabile organizzativo Nicolino Sciscio, Direttore di Gara Giuseppe Trapani, Segreteria di Gara Raffaella Cimmarusti, Tracciatore Giuseppe Sisto.

Da mercoledì 17 a domenica 21 novembre, Vico del Gargano ha ospitato 70 persone provenienti da tutta la Puglia per partecipare al “Corso per la formazione di Tecnico di 1°grado della Federazione Italiana Sport Orientamento”. “Ringraziamo la FISO Regionale e il Comitato Organizzatore dei Mondiali – ha scritto il sindaco Michele Sementino – per aver scelto Vico e averci dato modo di ospitare uno degli eventi preparatori del Mondiale che, assieme al nostro paese, vedrà protagonisti tutti i comuni del Gargano. Siamo una grande squadra e, insieme, facciamo vincere tutto il territorio”.

Articolo di Valerio Agricola