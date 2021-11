Foggia. Il Comitato per la Tutela della Salute e Ambiente di Gioia del Colle, ha di recente espresso delle perplessità per il potenziale rischio tossicologico, derivante dalle esercitazioni di sistemi ausiliari di aerei Caccia (F16) a Gioia.

Il Comitato ha, quindi, realizzato e condiviso un documento. «In riferimento a una copia che circola in diversi contesti politico associativi, avente come oggetto l’allerta per possibile esposizione tossicologica da agenti chimici presenti sui sistemi ausiliari di Caccia (F16) che sono presenti presso il 36° Stormo di Gioia del Colle, con esercitazioni dal 8 al 28 novembre 2021 -si legge nella nota- abbiamo ritenuto opportuno contattare tramite posta elettronica il Centro antiveleni “Azienda Ospedali Riuniti di Foggia” e contestualmente il comando dei carabinieri ed il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, per poter ricevere ulteriori informazioni circa la veridicità di tale documento ed eventuali possibili rischi per la popolazione».

Il 10 novembre, Anna Lepore del Centro antiveleni “Azienda Ospedale Riuniti di Foggia ha risposto che, come da informazione ricevuta dal 36° Stormo Caccia, «l’idrazina è utilizzata come ausilio energetico di emergenza su alcune tipologie di velivoli non in dotazione alle forze armate italiane, e il velivolo che utilizza tale sostanza (F16) è il Caccia più diffuso a livello mondiale. (quotidianodelsud)