A Monza si racconta il tifo foggiano: splendido omaggio in Modellino 3D

(lagoleada.it) Foggia, 22 Novembre 2022.

Un modellino 3D, realizzato con la massima cura; è il lavoro di un monzese, Luca Peis, per omaggiare la tifoseria del Foggia.

Una precisione maniacale che gli ha permesso di replicare, alla perfezione, striscioni e loghi degli ultras rossoneri; lo abbiamo intervistato per farci raccontare come ha fatto.

“La passione per il tifo organizzato mi ha spinto a realizzare modellini in miniatura dedicati alle tifoserie italiane ed europee, tra queste non poteva mancare la tifoseria foggiana in corteo!” – ci ha raccontato Luca. 50 tifosi in resina, dipinti a mano uno per uno, sfilano davanti allo Zaccheria accendendo una torcia, realizzata con cotone trattato e led rosso effetto ‘fuoco’. Ricerca dei dettagli e impatto visivo più emozionale possibile, cercando di ricreare le atmosfere del tifo organizzato e il clima della curva. Lavoro totalmente made in Italy e artigianale, volutamente molto distante dalla fredda perfezione dell’era digitale!” – conclude (lagoleada.it).