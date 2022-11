Fano, arrestata la gang cerignolana delle auto rubate: 4 in cella

FOGGIA, 22/11/2022 – Rubavano auto per smontarle e rivendere i pezzi di ricambio. Fino a quando gli uomini del Commissariato di Fano sono riusciti ad identificare gli autori e a catturarli grazie all’emissione di 4 ordinanze di custodia cautelare. Sono un gang pugliese pendolare del crimine. Lo riporta il Resto del Carlino.

Rubava e tornava subito in Puglia, smontando la macchina. L’inchiesta è partita in seguito ad alcuni furti di auto avvenuti a Fano. In particolare gli accertamenti degli investigatori del Commissariato hanno puntato sulla rivendita a basso costo dei pezzi di ricambio di autovetture munite di impianto di alimentazione a metano o di grossa cilindrata nella provincia di Foggia. A seguito di una arresto in flagranza effettuato dagli agenti del Commissariato fanese avvenuto ad aprile scorso e del recupero di due auto rubate a Fano, le indagini hanno avuto una determinante accelerazione con l’identificazione dei componenti dell’intera banda che aveva base a Cerignola e alla definizione del metodo usato.

Che è questo: i malviventi partivano dalla Puglia giungendo a Fano in tarda serata per poi colpire a notte fonda in modo da allungare i tempi per i proprietari delle auto rubate di realizzare quanto avvenuto e allertare le forze di polizia. Le auto venivano forzate e avviate mediante l’utilizzo di una centralina di sostituzione. Immediatamente dopo, poi, effettuavano il viaggio di ritorno verso sud. A seguito delle indagini degli agenti fanesi e della procura della Repubblica di Pesaro, il gip ha emanato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di 4 autori dei furti rintracciati a Cerignola che gli agenti del Commissariato fanese hanno eseguito con la collaborazione della Squadra Mobile pesarese, foggiana e del Commissariato della città pugliese.