Ferruccio Gemmellaro: “Paris Bordon 1500-1571, pittore divino”

Manfredonia (Fg), 22 novembre 2022 – Si coglie l’opportunità dell’esposizione trevigiana per conoscere questo artista, Paris Bordon, il cui nome, in verità, non è echeggiante nei più, a meno che non siano particolarmente richiamati dalla bellezza dell’arte figurativa, ovvero di immagini riconoscibili, e dai suoi artefici.

Occorre nondimeno aggiungere che nonostante l’astrattismo, il perseverante figurativismo moderno, che, quali esempi, si rifà al concettualismo e all’informale, pur con il fotorealismo e l’iperrealismo, la cui iconografia è ancora osservata tradizionalmente riconoscibile, l’Arte Figurativa, nel suo significato storico, che vede le connotazioni del Rinascimento, del Barocco e del Realismo, le invenzioni impressionistiche ed espressionistiche, continua a incantare i visitatori delle esposizioni, rendendoli tuttora dei fruitori.

Nel 1566, come tramandato, l’aretino Giorgio Vasari volle incontrare il pittore trevigiano Paris Bordon, nella sua abitazione a Venezia, città d’adozione, qui noto artisticamente ma poco in ambito ben oltre la laguna, nel proposito di inserirlo nel suo volume sulla vita degli artisti.

Vasari, artista e storico al servizio dei Medici, che nel ’50 ne aveva già consegnato una pima edizione alla nuova tecnica di Gutenberg, avviatasi in Europa circa un secolo prima, si era reso conto che quivi aveva mancato di riportare la vita e le opere del cadorino Tiziano Vecellio, considerato insigne pittore veneziano.

Così nella seconda edizione del ’68, pubblicata a Firenze da Giunti, nel collocarvi Tiziano da Cador vi aggiunse un’appendice descrittiva di Bordon, questi oramai ben oltre sessantenne, considerandolo l’unico suo allievo degno di essere consegnato ai posteri; i veneziani, infatti, lo avrebbero indicato e ricordato nel Divin pitor, attributo voluto dallo storiografo e artista veneziano Marco Boschini vissuto nel XVII secolo.

Paris volle frequentare la bottega di Tiziano giusto quando questi era sopraggiunto alla fama, attribuitagli dopo la partenza definitiva

di Sebastiano Luciani detto del Piombo nel 1511 per Roma, dove si spense, e la morte di Giovanni Bellini nel 1516, entrambi all’apice dell’arte a Venezia.

L’artista cadorino, ansioso di avvicendarsi all’altezza dell’indimenticato “Zuane Belin” nel giudizio dei veneziani, avrebbe accolto Paris perché si ritrovava nella necessità di collaboratori per assolvere alle tante commissioni.

Un connubio non certo agevole, poiché, avendo intuito la perizia di Paris, preoccupato di dover spartire con lui una certa reputazione, si narra che si fosse appropriato addirittura di una tavola che a questi era stata commissionata per la chiesa di San Niccolò dei Frati Minori. Si tratta della tizianesca “Madonna con il Bambino in gloria e i santi Caterina d’Alessandria, Nicola di Bari, Pietro, Antonio da Padova, Francesco d’Assisi e Sebastiano” custodita oggi nei Musei Vaticani.

Oltre agli indirizzi manieristici di Tiziano, che sarebbe morto di peste del 1576, Paris era tuttavia attratto dal bergamasco Palma il Vecchio (1480? -1528) che operava a Venezia, da Giorgione di Castelfranco, morto anche lui di peste nel 1510 e tutto questo suo inconscio “zibaldone” lo si evince dall’opera “Cristo al Limbo” della quale ci è pervenuta una copia seicentesca, ora in collezione privata, che a detta dei critici è la chiave per aprire il percorso veneto-stilistico del Nostro.

La sua maestria è solennemente comprovata dal Vasari quando scrive testualmente:

\…\ In Venezia poi, dove quasi sempre è habitato, ha fatto in diversi tempi molte opere, ma la più bella, e più notabile, e dignitissima di lode, che facesse mai Paris, fu una storia nella Scuola di san Marco da san Giovanni, e Polo; nella quale è quando quel pescatore presenta alla Signoria di Venezia l’anello di san Marco, con un casamento in prospettiva bellissimo, intorno alquale siede il senato con il Doge \…\

A Venezia aveva lasciato importanti dipinti murali ma andati distrutti durante i bombardamenti dell’ultimo conflitto mondiale.

La definizione di “divino” riferita o al tecnicismo o all’iconografia religiosa sia cattolica sia mitologico-pagana, appare ben addicente in entrambi i casi.

L’iconografia è doviziosa di episodi sacri e nell’esposizione trevigiana v’è, pertanto, una felice selezione “divina”.

Quale esempio “divino”, nel soggetto e nella tecnica, è la pala d’altare centinata, ovvero ricurva, del San Giorgio uccide il drago (1525-26 circa), collocata, dopo vari passaggi, nella pinacoteca dei Musei Vaticani, al tempo innalzata sull’altare maggiore di San Giorgio a Noale, commissionata dall’avvocato Alvise Campagnari da Noale. Un’opera che il recente e accurato restauro, preparatorio per questa mostra, ha riportato all’irradiazione originale, in cui balenano le pennellate in azzurro del cielo, nel bianco del destriero rampante in contrasto col rifulgente nero del cavaliere e col grigio dei casamenti nello sfondo. Che dire poi della principessa, che appare in secondo piano, chiaramente timorosa dell’accadimento, in cui la tonalità delle luci e delle ombre nell’opera, ne risaltano l’impronta visiva ai colori dell’abito.

Dal sacro al profano, Bordon non si smarrisce ed ecco lo stupefacente “Ritratto di giovane donna” datato 1540-50, scelto per il logo della mostra, proveniente dalla Galerie Canesso di Parigi. Il colore delle lunghe trecce si assimila a quello della veste che dovrebbe del tutto coprire la bianca camiciola intima ma che invece lascia che la si veda scivolare dal dorso sul ventre, in modo, però, che l’osservatore ammiri la perfezione del seno nudo. La carnagione rosa che concorre alla singolare cromia dell’immagine si estende alle braccia che sono poste quasi in una sorta di civettuolo invito; il viso è lo specchio della piena coscienza nelle proprie intenzioni.

Tratti muliebri che non riflettono più tale suggestione in un diverso “Ritratto di giovane donna” esposto nel Kunsthistorisches Museum di Vienna, pur adottando identici colori nelle carni, nella veste e nella capigliatura ancora con lunghe trecce. Le braccia ripetono di massima il gesto ma qui dal viso della donna, a seni coperti, traspira una sorta di indifferenza.

E non si replica nel “Ritratto di una giovane donna” in mostra nella National Gallery di Londra; in questa opera il colore dell’abito è oltremodo acceso, dovizioso di luccichii. Le carni, invece, con il solco del seno appena accennato, sono ora molto vicine al pallore e le braccia omologano l’espressione quasi di sfida del viso. La capigliatura effonde l’identico colore delle altre giovani ritratte ma qui è priva delle trecce, sperdendosi in una comune acconciatura alla maniera di copricapo.

Di seni scoperti, comunque sia, Bordon, non ha lesinato immagini, come in “Donna che si guarda allo specchio circondata da una vecchia e da una giovane” (Edimburgo, National Galleries of Scotland), in “Coppia di amanti” (Londra, National Gallery), in “Donna col cagnolino” (Molfetta, collezione privata).

La nudità diventa integrale in “Venere e Cupido”(Varsavia, Museum Narodowe) e Venere dormiente e Cupido” (Venezia, Galleria Ca’ d’Oro), nel dittico “Betsabea al bagno” (Oxford, The Ashmolean Museum e Amburgo, Kunsthalle).

L’accusa di aver voluto imprimere l’eros o addirittura la lascivia all’arte, era certamente sorta dal Vasari ove cita un ritratto di “donna lascivissima” spedito da Bordon a Ottavio Grimaldo di Genova. Tale critica si annulla nella certezza che “se il corpo umano è plasmato dalla creazione, è evidente che anch’esso sia divino”, sorreggendo così questo appellativo dell’artista che, sebbene abbia attinto al Tiziano e al Giorgione, è una magnifica tessera nel mosaico pittorico italiano, ambito da molteplici musei al mondo.

Una straordinaria peculiarità dinamica dei suoi personaggi, oltremodo femminili, appare sovente nelle disposizioni aeree delle braccia, quasi a volervi marcare un’allegoria spirituale; invenzione questa che lo conduce senza dubbio a una originalità descrittiva.

La si legge pur nella sua “Annunciazione” (Coen, Musée des Beaux-Arts), con l’arcangelo in volo a sinistra nel quadro, che pare dialogare con la stupita Vergine a destra.

Una particolarità che ha dato adito alla critica di affermare la sua ripetizione nelle posture.

La tonalità cromatica della Vergine, e del suo angolo domestico, è molto accesa rispetto al prevalente grigiore nel contesto scenografico e allo stesso arcangelo, segnandovi la di lei grandezza.

In quest’opera si evidenzierebbe una sorta di stortura prospettica poiché le due figure emergono in diverse proporzioni, pur in una logica della loro vicinanza fisica a portata di voce; l’alato e biondo messaggero, infatti, sembra così un bambino.

Qui, l’invenzione di Paris vorrebbe l’osservatore posto a destra, come essere affiancato alla futura Madre e indirizzare lo sguardo, facendolo scorrere tangente la pittura, verso l’arcangelo, in modo così che quest’ultimo riaffiori in un piano otticamente ridimensionato.

Paris Paschalinus Bordon alias Paride Bordone, più semplicemente Paris Bordon, era nato a Treviso nel 1500 da Giovanni un sellaio e dalla veneziana Angelica; si spense nel 1571 durante l’uragano della peste a Venezia, dove si era trasferito sin dall’adolescenza per studiare dal Tiziano; è considerato tra i maggiori rappresentanti dell’arte veneta nel mondo.

Le opere più rilevanti sono sì ripartite nelle due città in cui si era ben soffermato, Venezia e Treviso, ma superbi esemplari, oltre in pinacoteche italiane e al Vaticano, le ritroviamo a Berlino, Leningrado, Londra, Oxford, Parigi e Vienna.

Occorre precisare che Paris, nelle sue pitture, più di un centinaio, non aveva prevalentemente posto la data e pertanto, causa la sua contenuta evoluzione artistica, non è facile situarle in una sorta di cronologia; unicamente tre risultano firmate e datate con certezza, “Ritratto maschile” di Valduz (1532) collezione Liechtenstein, il ritratto “Girolamo Croft” 1540 al Louvre e “Betsabea alla fontana” 1552, nel museo di Amburgo.

Il suo capolavoro, tuttavia, resta il “Pescatore consegna al Doge l’anello di matrimonio”, datato 1534, una tela a dimensione maiuscola per la Scuola di San Marco, assai elogiata dal Vasari.

Questa di Treviso, a detta degli organizzatori, è “la più ampia monografia mai realizzata finora con opere eccezionali, molte delle quali mai esposte in Italia”.

A cura di Ferruccio Gemmellaro, 22 novembre 2022

Le immagini che appaiono in questo servizio sono tratte dal nutrito catalogo della mostra, la cui ricerca iconografica è stata curata da Alice Montagnin, e che vede in Redazione Elisabetta Righes

Un’apprezzabile rassegna curata da Arturo Galansino, direttore della Fondazione Strozzi a Firenze, e da Simone Facchinetti, ricercatore nell’Università del Salento.