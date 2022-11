Puglia, auto contro trattore: muore 48enne, gravi moglie e 2 figlie

LECCE, 22/11/2022 – Un 48enne è morto mentre sua moglie e le due figlie che viaggiavano con lui sono rimaste ferite gravemente nell’impatto della loro auto con un trattore.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Casarano a Taurisano, in provincia di Lecce. La vittima è Cosimo Carangelo, di Taurisano. Era alla guida di una Renault Modus con a bordo la moglie e le due figlie quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un trattore. L’impatto è avvenuto su un rettilineo. Ferito ma non in pericolo di vita il conducente del trattore. Sul posto per i rilievi gli agenti del commissariato di Taurisano. (ansa)