Riccardi ricorda lo scomparso Maroni: “Buon viaggio Ministro”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/11/2022 – “Può capitare, quando sei il sindaco di una città così complicata come Manfredonia, di sentirti solo, specialmente quando la criminalità alza il tiro.

Ed è per questo che quel 12 luglio 2010 rimasi profondamente colpito dall’allora Ministro dell’Interno Roberto Maroni che non esitò un attimo nel venire nella nostra città a tenere una Riunione Tecnica di Coordinamento Interforze per Bari e Foggia, recependo il grido di allarme mio e dell’intera comunità a seguito dell’ennesimo episodio di cronaca nera.

Lo ricordo come una persona seria e concreta, umile e disponibile. A prescindere dalla corrente politica, ho capito che avevo a che fare con un uomo perbene e mi misi nelle sue mani, sicuro che avrebbe dato una mano alla nostra città.



In effetti Maroni assunse per Manfredonia provvedimenti importanti, ma purtroppo le problematiche sono tante e tali che ne passerà di tempo prima che possano essere risolte.

Oggi, quando ho appreso la notizia della morte di Roberto Maroni, il pensiero è andato subito a quel lontano luglio di 12 anni fa ed in me è scattato un sentimento di cordoglio e tristezza.

Buon viaggio Ministro! Grazie per non avermi fatto sentire solo”. Lo scrive l’ex Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi.