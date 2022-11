Suggerimenti per fotografi principianti: una guida completa

È il momento migliore per essere un fotografo. Grazie all’accessibilità di macchine fotografiche, software di fotoritocco e piattaforme online come it.depositphotos.com/bgremover.html, chiunque può diventare un fotografo nell’era digitale.

Ma questo non significa che sia facile. Come per qualsiasi altra cosa nella vita, diventare un fotografo di successo richiede tempo, pazienza e pratica. Se siete alle prime armi e desiderate catturare la foto perfetta, continuate a leggere per scoprire alcuni consigli utili su come scattare ottime foto come fotografi principianti. Sia che preferiate una visione oggettiva o che vogliate approfondire i suoi principi, questi consigli sulla fotografia per principianti vi aiuteranno a iniziare subito!

Decidere che tipo di fotografo si vuole essere

Prima di tutto, dovete chiedervi che tipo di fotografo volete essere. Siete interessati alla fotografia di paesaggio? La fotografia di ritratto? O forse vorreste provare la fotografia di strada? Sapere in quale genere di fotografia volete cimentarvi vi aiuterà a decidere il tipo di attrezzatura da acquistare. Se volete essere un fotografo di viaggio, un fotografo naturalista o un fotografo di architettura, dovrete pensare al tipo di attrezzatura fotografica più adatta alle vostre esigenze. Se siete interessati a un tipo specifico di fotografia, potete fare una ricerca online per saperne di più sul genere e leggere i consigli fotografici per i principianti di quel particolare tipo di fotografia.

Conoscere la fotocamera

Il primo passo per scattare foto migliori è conoscere la propria fotocamera. Se avete appena acquistato la vostra prima fotocamera digitale o avete deciso di aggiornare quella attuale, è una buona idea leggere il manuale fornito dal produttore. Si potrebbe pensare che leggere il manuale sia una perdita di tempo, ma in realtà è molto utile. È anche possibile consultare tutorial online e blog di fotografia dove si possono trovare consigli per i principianti. È utile anche fare qualche scatto di prova con la fotocamera con diverse impostazioni. In questo modo potrete capire come funziona la vostra fotocamera e capire i suoi limiti. Molti fotografi professionisti amano scattare in modalità manuale. Tuttavia, se siete alle prime armi, è una buona idea attenersi alle impostazioni automatiche all’inizio. In questo modo ci si abitua al funzionamento della fotocamera e si può passare gradualmente all’uso della modalità manuale quando necessario.

Non scattate in modalità automatica

La modalità automatica è una funzione che di solito si trova nelle macchine fotografiche e in alcuni smartphone. Permette di scattare facilmente ottime foto, ma non sono di alta qualità come si potrebbe pensare. La modalità automatica è pensata per essere utilizzata in situazioni specifiche, ad esempio quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione o con uno sfondo sfocato. Tuttavia, se si sta fotografando un amico o un oggetto, è meglio passare alla modalità manuale. La modalità manuale consente di avere il pieno controllo delle impostazioni della fotocamera, come apertura, velocità dell’otturatore, ISO e bilanciamento del bianco. In questo modo è possibile creare l’aspetto esatto che si desidera con le proprie foto. Se si fotografa un oggetto, ad esempio un fiore, la modalità automatica va bene. Ma se si vuole scattare un ritratto o un paesaggio, la modalità manuale è l’opzione migliore. La modalità manuale consente di modificare le impostazioni della fotocamera, come l’apertura, la velocità dell’otturatore e l’ISO, in base alle proprie esigenze. In questo modo è possibile controllare aspetti quali la profondità di campo, l’esposizione e la luminosità delle foto.

Uso della regola dei terzi

Molti principianti tendono a posizionare il soggetto delle loro foto al centro dell’inquadratura. Sebbene questa collocazione possa risultare naturale, non è sempre l’opzione migliore. La regola dei terzi è una tecnica di composizione che aiuta a inquadrare meglio le foto. Essa prevede che le foto vengano inquadrate in modo che il soggetto si trovi in una delle intersezioni della griglia creata da due linee che corrono verticalmente e orizzontalmente attraverso l’inquadratura. In questo modo le foto avranno un aspetto esteticamente più gradevole. Se avete scattato foto sfocate o fuori fuoco, seguire la regola dei terzi potrebbe aiutarvi a realizzare scatti migliori. È anche possibile utilizzare una griglia con la regola dei terzi quando si scatta. Questo vi aiuterà a posizionare il soggetto in uno dei punti di intersezione, rendendo le vostre foto più belle.

Scattare foto in formato RAW

Se siete fotografi principianti, potrebbe essere una buona idea scattare le foto in formato RAW. Il formato RAW è un formato non compresso che offre un maggiore controllo sulla luminosità e sul colore delle foto. Inoltre, consente di correggere facilmente eventuali errori nel bilanciamento del bianco o nell’esposizione. Se si utilizza una fotocamera DSLR o mirrorless per la fotografia, è una buona idea passare al formato RAW. Potrebbe essere necessario un po’ di tempo per abituarsi, ma alla lunga ne varrà la pena. Sebbene il formato RAW sia utile, presenta anche alcuni svantaggi. Ad esempio, i file RAW hanno dimensioni maggiori rispetto ai file JPEG e quindi occupano più spazio sul disco rigido. Inoltre, l’elaborazione dei file RAW è un po’ più lunga di quella dei file JPEG. Pertanto, se si ha fretta di modificare le foto, è meglio utilizzare il formato JPEG.

Non dimenticare la velocità dell’otturatore

Mentre l’apertura e l’ISO si occupano di controllare la quantità di luce nelle foto, la velocità dell’otturatore serve a controllare il movimento. Utilizzando una velocità dell’otturatore di 1/100 o 1/200 si blocca il movimento di qualsiasi soggetto in movimento nell’inquadratura, come l’acqua o il traffico. Se si utilizza una velocità dell’otturatore di 1/30 o inferiore, il movimento verrà registrato come una sfocatura. Quando si scattano foto in interni, è meglio utilizzare un’impostazione ISO bassa e una velocità dell’otturatore bassa. In questo modo si evita che le foto risultino troppo luminose e rumorose, cosa che di solito accade quando si utilizza un’impostazione ISO elevata. Se si scattano foto all’aperto durante il giorno, è meglio utilizzare un’impostazione ISO elevata e una velocità dell’otturatore rapida per evitare l’effetto mosso. È inoltre possibile utilizzare una velocità dell’otturatore di 1/1000 per congelare il movimento dei soggetti inquadrati, come automobili o persone.

Cambiare il punto di vista e usare obiettivi diversi

Ci sono momenti in cui si scattano foto e si ha la sensazione di essere a corto di idee. Se state scattando le foto nello stesso modo in cui le avete scattate all’inizio, è meglio provare qualcosa di nuovo. Ad esempio, si può cambiare il punto di vista da cui si scattano le foto. Se scattate le foto dall’altezza degli occhi, provate a farle da un’angolazione bassa, o viceversa. Si possono anche usare obiettivi diversi per scattare foto da punti di vista diversi. Ad esempio, se si scattano foto in interni, un obiettivo da 50 mm è una buona opzione. Se invece si scattano foto all’aperto, un obiettivo grandangolare consente di catturare più immagini nell’inquadratura. Un’altra opzione è quella di utilizzare un teleobiettivo, che consente di scattare foto da lontano. Con un teleobiettivo è possibile scattare anche foto macro.

Non abbiate paura di sperimentare

Come principianti, potreste pensare di non avere abbastanza conoscenze per sperimentare con la fotografia. In realtà, sperimentare è il modo migliore per crescere come fotografo. Non esiste un giusto o uno sbagliato quando si tratta di fotografia. Sperimentare vi aiuterà a trovare il vostro stile e a scoprire nuove cose sulla vostra fotografia. Potete sperimentare diversi generi fotografici, come la fotografia di paesaggio o di ritratto. Potete anche sperimentare l’illuminazione, diversi tempi di posa e un’ampia gamma di impostazioni ISO. Sebbene tutti questi elementi siano utili a loro modo, non è necessario provare tutto in una volta. Iniziate con una cosa alla volta e presto vi sentirete abbastanza a vostro agio con questi consigli per la fotografia per principianti da scattare foto straordinarie e creative!

Conclusione

L’era digitale ha reso più facile che mai diventare fotografi. Tuttavia, questo non significa che sia facile. Come per qualsiasi altra cosa nella vita, diventare un fotografo di successo richiede tempo, pazienza e pratica. Quando si inizia, è importante imparare le basi della fotografia e comprendere i diversi tipi di fotografia. Questo vi aiuterà a creare foto migliori che attraggono l’occhio ed evocano diverse emozioni nell’osservatore. Una volta apprese le basi e compresi i diversi tipi di fotografia, il passo successivo è quello di fare pratica, sperimentare e affinare le proprie capacità. (nota stampa).