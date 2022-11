Zooprofilattico di Foggia: “Intossicazione da Norovirus in ristorante cinese”

FOGGIA, 22/11/2022 – Non è stato il sushi a provocare le infezioni ai clienti, ma un virus trasmesso dall’uomo, probabilmente di un addetto alle cucine. E’ questo il risultato dell’indagine condotta dal Dipartimento di prevenzione della Asl che è corso ai ripari per impedire altri contagi. È il caso del ristorante cinese di Manduria dove almeno una quarantina di clienti, quasi tutti manduriani, hanno accusato sintomi gastroenterici più o meno gravi. Lo riporta il sito lavocedimanduria.it.

Fonte: ecolab

Per questo le autorità sanitarie hanno disposto la chiusura del locale per un periodo utile a garantire l’eliminazione dell’organismo mediante la completa sanificazione di tutti gli ambienti e lo scarto dei prodotti presenti in magazzino. L’agente infettante isolato dal laboratorio zooprofilattico di Foggia, è il «Norovirus», una specie altamente infettiva la cui persistenza nell’ambiente permette la replicazione e diffusione anche per due settimane dopo l’infezione iniziale. La trasmissione del virus avviene direttamente da persona a persona, per via orofecale o via aerosol ma anche per contatto con superfici contaminate.

L’altro ieri sera, appena ricevuta la risposta da Foggia, il Dipartimento di prevenzione della Asl diretto da Michele Conversano, ha inviato sul posto i tecnici dell’Ufficio igiene della Asl di Manduria che hanno intimato la sospensione dell’attività di ristorazione indicando le giuste procedure per una profonda sanificazione di tutti gli ambienti. Ieri mattina è toccato invece ai sanitari del Sian, Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della stessa Asl a notificare ai titolari della licenza l’ordinanza di chiusura con obbligo di esami ematochimici di tutto il personale impiegato, otto dipendenti e due proprietari, per scoprire chi e quanti di loro hanno veicolato il virus attraverso la manipolazione o lavorazione degli alimenti.