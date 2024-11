Foggia, 21 novembre 2023 – Nella cornice della Biblioteca di Area Economica dell’Università di Foggia si è tenuto ieri pomeriggio il convegno dal titolo “Archeologia preventiva e opere infrastrutturali in Provincia di Foggia”. L’incontro ha visto la partecipazione di figure di spicco come l’ing. Vincenzo Marzi, commissario straordinario per gli interventi sulla Statale 89 Garganica, l’ing. Luca Bernardini, direttore della Direzione Tecnica di Anas, oltre agli archeologi Pina Maria Derudas, Anna Angelica Carrera, Matteo Valentino e l’architetto Raffaella Sanseverino.

Durante l’evento, sono stati presentati i primi risultati delle indagini archeologiche preventive, condotte nell’ambito dell’ammodernamento della Statale 89 nel tratto tra Villaggio Amendola e Manfredonia Sud. I lavori di scavo intensivo, supervisionati scientificamente dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della provincia di Foggia e Bat, hanno riportato alla luce importanti reperti storici che testimoniano il ricco passato dell’area.

Tra le scoperte più significative, il sito di Posta della Via, che presenta due fasi di frequentazione. La prima, risalente al periodo dauno-ellenistico (IV-III sec. a.C.), ha restituito strutture canalari e fosse rettangolari. La seconda fase, compresa tra il tardo-antico e l’Alto Medioevo, ha portato alla luce strutture di carattere religioso, tra cui due fonti battesimali cruciformi e una necropoli con 26 tombe a fossa terragna e una in cassa litica.

I corredi funerari ritrovati testimoniano la raffinatezza delle epoche passate, includendo brocchette verniciate o graffite, contenitori in vetro, fibule, bracciali, spille in bronzo, orecchini in argento e ornamenti in pasta vitrea, osso e selce. Particolarmente interessanti sono le borchie e i ribattini in ferro che decoravano i calzari dei defunti.

L’incontro ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Anas e la Soprintendenza per un approccio sinergico tra tutela del patrimonio culturale e sviluppo infrastrutturale. I ritrovamenti, spesso percepiti come ostacoli ai lavori, si stanno trasformando in opportunità per valorizzare il territorio, promuovere la ricerca e consolidare il legame tra infrastrutture moderne e il ricco patrimonio storico del nostro Paese.

La Statale 89 Garganica diventa così un simbolo di come l’archeologia preventiva possa conciliare le esigenze di modernizzazione con il rispetto e la conservazione del passato. I risultati di queste indagini rappresentano un esempio virtuoso di come lo sviluppo del territorio possa procedere in armonia con la tutela del patrimonio culturale italiano.

