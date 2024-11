Aperto il dibattimento per l’omicidio di Franca Marasco: il processo a Redouane Mossli entra nel vivo

È iniziato il processo a carico di Redouane Mossli, 43enne marocchino accusato dell’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia di 72 anni uccisa a coltellate lo scorso 28 agosto durante una rapina nel suo negozio di via Marchese De Rosa, a Foggia. Mossli, difeso dall’avvocato Benedetto Scippa del Foro di Lecce, deve rispondere delle accuse di omicidio volontario e rapina aggravata.

Il caso aveva scosso profondamente la comunità foggiana per la sua brutalità. Subito dopo l’arresto, avvenuto il 2 settembre presso la stazione ferroviaria di Napoli, l’imputato aveva confessato il delitto, sostenendo però che non fosse sua intenzione uccidere la donna. L’indagine, tuttavia, punta a ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il possibile coinvolgimento di altre persone.

Le testimonianze e le richieste probatorie

Nel corso dell’udienza, sono state avanzate le richieste probatorie delle parti e presentate le liste dei testimoni, che includono una ventina di persone tra consulenti e testimoni chiave. Tra questi, la testimonianza ritenuta centrale sarà quella di Rosa Marasco, sorella della vittima. Rosa era al telefono con Franca nei momenti in cui si consumava il delitto e ha raccontato agli inquirenti di aver sentito ciò che definisce come “un omicidio brutale, non accidentale”.

Rosa e suo marito si sono costituiti parte civile nel procedimento, assistiti dall’avvocato Giulio Treggiari. Tuttavia, Rosa ha espresso amarezza per l’assenza di altre parti civili, come istituzioni o associazioni locali, lamentando il mancato sostegno rispetto a un crimine così violento. “Affronteremo questo percorso da soli: a volte le assenze dicono molto più delle presenze,” ha dichiarato.

Il prossimo appuntamento in aula è fissato per dicembre, quando saranno ascoltati i primi testimoni della Procura. Tra loro, oltre a Rosa, anche il cognato della vittima.

La ricostruzione dell’omicidio

Secondo quanto emerso dalle indagini, Mossli avrebbe colpito Franca Marasco con quattro fendenti – due all’addome e due al collo – utilizzando un coltello da cucina. Dopo l’aggressione, l’uomo si è allontanato dal luogo del delitto con un magro bottino: 75 euro e due telefoni cellulari. Tuttavia, nella borsa della vittima, i carabinieri hanno trovato oltre 10mila euro in contanti.

Durante gli interrogatori, Mossli ha fatto riferimento a un presunto complice, un uomo noto come “Neru”, che avrebbe incontrato mesi prima presso un centro di accoglienza di Foggia. L’imputato sostiene che il complice gli abbia fornito l’arma e gli abiti utilizzati durante la rapina e che i due avessero pianificato insieme una serie di colpi contro attività commerciali della zona.

Neru, un 72enne deceduto prima di poter essere interrogato, non ha mai fornito dichiarazioni ai magistrati. La sua presunta partecipazione è al vaglio degli inquirenti, ma resta una figura controversa e centrale nella ricostruzione della vicenda.

La reazione della comunità

L’omicidio di Franca Marasco ha lasciato un segno profondo nella comunità foggiana. Molti residenti, sconvolti dalla violenza dell’accaduto, si sono interrogati sulla mancanza di misure di sicurezza nelle piccole attività commerciali, spesso lasciate sole di fronte al rischio di rapine. La vicenda ha anche sollevato interrogativi sulla gestione di soggetti con precedenti penali o potenziali rischi sociali all’interno del territorio.

Nel frattempo, la famiglia Marasco prosegue la sua battaglia legale, determinata a ottenere giustizia. Rosa Marasco, in particolare, continua a ribadire il suo scetticismo nei confronti della versione fornita dall’imputato, sottolineando il possibile coinvolgimento di altre persone e parlando di una “regia ben precisa” dietro l’omicidio della sorella.

Il processo si preannuncia complesso e articolato, con la Procura intenzionata a fare piena luce su ogni aspetto della vicenda. La comunità attende con ansia i prossimi sviluppi, sperando che venga fatta giustizia per una tragedia che ha scosso profondamente il tessuto sociale locale.