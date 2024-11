Cerignola, al teatro Roma lo spettacolo Bastarde senza gloria

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Roma Teatro Cinema e… di Cerignola ospiterà venerdì 24 novembre alle 19.30 lo spettacolo teatrale Bastarde senza gloria. Una pièce potente e attuale, che mescola dramma e ironia per affrontare con coraggio e sensibilità il tema della condizione femminile e delle molteplici forme di violenza che le donne subiscono.

Scritto e diretto da autori contemporanei, Bastarde senza gloria porta sul palco la storia di un gruppo di donne che lavorano in fabbrica e che, messe di fronte a insindacabili decisioni aziendali, si trovano costrette a scegliere chi tra loro sarà “sacrificata” per i tagli al personale. Una narrazione avvincente che alterna momenti di dolore, paura e rabbia a sprazzi di ironia, mostrando la complessità dell’essere donna: madri, mogli, amanti, straniere, lesbiche – tutte unite dalla capacità di resistere e combattere contro un sistema che troppo spesso le opprime.

L’obiettivo dello spettacolo è duplice: intrattenere e sensibilizzare. Attraverso il linguaggio teatrale, infatti, si punta a offrire uno spunto di riflessione sulle dinamiche della violenza – fisica, psicologica e sociale – e sulla forza necessaria per affrontarla e superarla. Grazie al supporto economico dell’Ambito Territoriale di Cerignola, i biglietti saranno venduti al prezzo simbolico di 10 euro. Tutto il ricavato sarà devoluto al Centro Antiviolenza (CAV) Titina Cioffi, una realtà fondamentale per il supporto alle donne vittime di violenza. I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del teatro dalle 18 alle 22. È inoltre possibile accedere alla prevendita nei giorni di giovedì e sabato mattina, dalle 10 alle 12.30.

Lo spettacolo sarà replicato la mattina del 25 novembre per gli studenti delle scuole del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in una riflessione sulla cultura del rispetto, della parità di genere e della non violenza. Un’occasione educativa preziosa per promuovere una consapevolezza diffusa e favorire il cambiamento culturale necessario a contrastare il fenomeno della violenza di genere. Bastarde senza gloria si presenta come un evento di grande valore artistico e sociale, in grado di emozionare e far riflettere. Una serata che unisce teatro, impegno civile e solidarietà, dimostrando quanto l’arte possa essere un potente strumento di cambiamento. Cerignola si prepara così a celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con un’iniziativa che dà voce a chi spesso non ce l’ha e invita a non abbassare mai la guardia contro ogni forma di violenza.

