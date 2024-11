Scomparsa Gennaro Fiscarelli: ricerche dei sommozzatori in tre vasconi - Fonte Immagine: Ansa

CERIGNOLA (FOGGIA) – Sarà un Natale particolarmente triste per la mamma di Gennaro Fiscarelli, Giuseppina Di Biase, per i suoi familiari, amici e per chiunque lo conosca.

Dalla sera del 5 Ottobre scorso, di questo giovane cerignolano si sono perse ormai le tracce.

Archiviate le ricerche e terminato il clamore mediatico delle prime settimane, la vicenda di Gennaro è approdata in tv, tra le centinaia e centinaia di storie di persone scomparse su “Chi l’ha visto?”, ma al momento non vi è stata ancora alcuna segnalazione attendibile.

Gennaro sembra essersi volatilizzato nel nulla, il che rende tutto particolarmente inquietante.

Per venir fuori dal clima di omertà e silenzio in cui la vicenda di Gennaro sembra essere avvolta, alcuni cittadini sui social hanno avanzato la proposta di organizzare in città una fiaccolata.

Potrebbe essere un modo per sensibilizzare e sollecitare chi ha visto o sa qualcosa di parlare, mettendo al corrente la mamma del ragazzo o le forze dell’ordine.

Ci sono vicende che, per quanto dolorose, hanno comunque bisogno di un epilogo. Il silenzio uccide più della verità, anche la più terribile.

L’iniziativa della fiaccolata, scevra da ogni tipo di strumentalizzazione, può dunque arrivare da chiunque l’abbia a cuore perché-in fondo- Gennaro potrebbe essere il figlio, il fratello, l’amico di ognuno di noi.

Lo riporta cerignolaviva.it