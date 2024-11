Lecce, l'addio degli ultras a Samuele Bruno

Un dolore che si rinnova e un’intera comunità che si stringe nel ricordo di un giovane spezzato troppo presto. Oggi Foggia dà l’ultimo saluto a Samuele Bruno, il 15enne vittima dell’incidente stradale che, lo scorso ottobre, ha già strappato via altre tre giovani vite: Samuel Del Grande, 13 anni, Michele Biccari, 17 anni, e Gaetano Gentile, 21 anni. Samuele, dopo oltre un mese di lotta tra la vita e la morte negli ospedali di Potenza e Lecce, non ce l’ha fatta, diventando la quarta vittima di una tragedia che ha sconvolto l’intera città. Un momento toccante e carico di emozione si è vissuto a Lecce, dove i tifosi giallorossi hanno reso omaggio al giovane Samuele con cori e fumogeni dopo aver lasciato l’ospedale. Un gesto di grande solidarietà, che ha dimostrato ancora una volta come lo sport possa unire le persone anche nei momenti più drammatici.

Le esequie si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nello stadio “Zaccheria” di Foggia, un luogo simbolo per la comunità rossonera e per la passione di Samuele e degli altri ragazzi vittime dell’incidente. Per l’occasione, il sindaco di Foggia ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutti i cittadini a unirsi nel cordoglio e nel ricordo di un giovane tifoso che incarnava l’entusiasmo e l’amore per la propria squadra del cuore. L’incidente, avvenuto lo scorso ottobre mentre i ragazzi rientravano dalla trasferta di Potenza, ha scosso l’intera provincia di Foggia. Quattro giovani vite spezzate, un dolore che fatica a trovare spiegazioni e che lascia dietro di sé famiglie distrutte e una città profondamente segnata. Samuele, nonostante la lunga lotta in ospedale, non è riuscito a vincere una battaglia troppo grande per i suoi 15 anni.

In queste ore, la comunità foggiana si stringe attorno alla famiglia di Samuele e a quelle delle altre vittime, dimostrando vicinanza e solidarietà. Lo stadio Zaccheria, teatro di tante emozioni calcistiche, si trasformerà oggi in un luogo di raccoglimento e preghiera, simbolo dell’affetto di una città che non dimentica. Samuele Bruno non era solo un giovane tifoso, ma un ragazzo pieno di vita e di sogni. La sua passione per il Foggia Calcio lo accomunava a tanti coetanei, legati da un amore incondizionato per i colori rossoneri. Oggi, quel legame si trasforma in una promessa: mantenere vivo il ricordo di Samuele e delle altre giovani vite spezzate, affinché il loro amore per il calcio e per la vita possa essere d’ispirazione per tutti. Foggia si ferma, piange e riflette. Ma, soprattutto, ricorda.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it