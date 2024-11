Foggia, l’ultima chiamata per salvare la stagione

Il Foggia si prepara a una delicatissima trasferta contro la Turris, una gara che arriva in un momento cruciale della stagione. I tragici eventi che hanno colpito la comunità calcistica rossonera hanno lasciato il segno, condizionando una squadra che fatica a trovare continuità e solidità, soprattutto lontano dallo Zaccheria. La trasferta al Liguori, contro una Turris in piena crisi societaria e penalizzata di ulteriori quattro punti in classifica nelle ultime ore, rappresenta un’occasione da non fallire per gli uomini di Luciano Zauri.

I numeri del Foggia in trasferta sono impietosi: un solo punto conquistato nelle ultime cinque partite lontano da casa e appena cinque in totale, un bottino inferiore solo a Messina e Taranto. L’ultimo successo esterno risale alla seconda giornata, quando una doppietta di Emmausso regalò la vittoria contro l’Altamura al San Nicola di Bari. Da allora, buio pesto. Zauri, che per la trasferta avrà tutti a disposizione eccetto Sarr, si gioca molto. L’obiettivo è chiaro: dare un senso alla stagione e provare a chiudere il girone d’andata nel miglior modo possibile. Dopo la sfida contro la Turris, il Foggia affronterà il Crotone in casa, il Messina in trasferta e il Picerno di nuovo allo Zaccheria, prima della difficile trasferta di Trapani.

La pausa natalizia sarà cruciale per la società, che si prepara alla riapertura del mercato invernale. Da via Gioberti non arrivano conferme ufficiali, ma l’aria di rivoluzione è palpabile. L’ennesima dell’era Canonico, un presidente che non ha mai nascosto la volontà di raddrizzare la stagione a ogni costo. La squadra, però, deve concentrarsi sul campo, lasciando le speculazioni sul futuro alla dirigenza. Ogni partita diventa una finale per i rossoneri, chiamati a invertire la tendenza negativa che ha compromesso una stagione partita con ambizioni ben diverse. Anche gli avversari non se la passano meglio. La Turris, colpita da problemi societari e da una penalizzazione che ha ulteriormente peggiorato la posizione in classifica, si presenta alla sfida in uno stato di totale emergenza. Tuttavia, proprio le squadre ferite possono rivelarsi pericolose, e il Foggia dovrà scendere in campo con determinazione e cattiveria agonistica per evitare brutte sorprese.

Quella di Torre del Greco non sarà solo una partita. Sarà un banco di prova per capire se questa squadra ha ancora la forza e la volontà di rialzarsi. Per Zauri e i suoi uomini, è il momento di dimostrare che il campionato non è ancora compromesso. Il Foggia deve tornare a essere protagonista, anche lontano dal proprio pubblico. Una vittoria potrebbe rappresentare il primo passo verso una rinascita, in attesa di una finestra di mercato che potrebbe riscrivere le gerarchie. Ora, più che mai, il Foggia deve ritrovare orgoglio e carattere. La stagione è ancora lunga, ma il tempo per sbagliare sta per finire.

