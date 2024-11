In un clima di profondo raccoglimento e dolore, si stanno svolgendo allo stadio Zaccheria di Foggia i funerali di Samuele Bruno, il giovane tifoso rossonero di 13 anni scomparso martedì scorso dopo oltre un mese di agonia. L’intera città si è fermata per rendere omaggio a Samuele, la quarta vittima della tragica notte del 13 ottobre, quando un incidente stradale sulla strada che collega Potenza a Foggia ha spezzato altre tre giovanissime vite: Samuel Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17 anni) e Gaetano Gentile (21 anni).

Il rito funebre, officiato dall’Arcivescovo Monsignor Giorgio Ferretti, sta vedendo la partecipazione di una folla commossa. Come già accaduto lo scorso 17 ottobre per le esequie degli altri tre giovani, lo Zaccheria si è trasformato in un luogo di raccoglimento, dove tifosi, familiari e cittadini si stringono attorno al dolore della famiglia Bruno e delle altre vittime. L’Amministrazione Comunale ha proclamato per oggi il lutto cittadino in segno di rispetto per la giovane vita spezzata. Le bandiere sono a mezz’asta sugli edifici pubblici, tutte le manifestazioni ufficiali sono state sospese, e anche molte attività commerciali e produttive hanno interrotto il lavoro in concomitanza con la funzione funebre, aderendo simbolicamente al dolore collettivo.

La tragedia ha colpito profondamente l’intera comunità foggiana, andando ben oltre il mondo del calcio. Questa mattina, il carro funebre è stato salutato a Lecce dai tifosi giallorossi con cori e fumogeni rossi, un gesto di solidarietà e vicinanza che ha unito due tifoserie spesso rivali. La scomparsa di Samuele rinnova un dolore che sembra non avere fine. La comunità si interroga su come prevenire tragedie simili e si stringe attorno ai familiari, accompagnandoli in questo momento di straziante addio. I funerali sono ancora in corso, ma il ricordo di Samuele e degli altri giovani tifosi continuerà a vivere nei cuori di chi oggi lo accompagna per l’ultima volta.

La Redazione di StatoQuotidiano.it porge le sentite condoglianze alla famiglia e alla città di Foggia