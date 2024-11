Tutto pronto per “FOGGIAforCHILDREN”, l’evento finale del progetto FoggiaChildren, finanziato attraverso il bando “Nuove Generazioni” 2018 dall’impresa sociale “Con i Bambini” (il cui fondo è costituito dal partenariato tra Fondazione con il Sud, Acli e Governo italiano), e che ha coinvolto una rete di 16 soggetti partner di progetto, tra enti pubblici e associazioni del privato sociale, tra i quali il Comune di Foggia, con Ente capofila l’ARCI Comitato Provinciale di Foggia. L’evento si terrà al Teatro Giordano di Foggia venerdì 29 novembre 2024 alle ore 18.30. A seguire, l’attesa esibizione “A…cor…diamoci” del Coro e Orchestra giovanile FoggiaChildren Ft. SD Orchestra.

Interverranno: Maria Aida Episcopo, Sindaca di Foggia; Domenico Rizzi, Presidente Arci Comitato provinciale Foggia; Simona Padalino, coordinatrice progetto; Domenico Di Molfetta, Assessore allo Sport e Istruzione del Comune di Foggia; Simona Mendolicchio, Assessora Politiche Sociali e Welfare Comune di Foggia; Andrea Mori, animatore socio-culturale; Andrea Sponsillo, esperto eBook progetto FoggiaChildren. Introduce e modera Nicola Saracino, giornalista.



FoggiaChildren è una rete di sei centri di promozione e potenziamento di competenze integrate, ognuna afferente ad un ambito tematico ed a competenze specifiche che adoperano da settembre 2018. Rappresenta un “controcanto allo scoramento” e poggia la propria visione sul diritto al futuro e alla bellezza come assunti pedagogici da usare come strumento concreto per la formazione e l’educazione dei bambini e dei pre-adolescenti. L’obiettivo è quello di trasmettere loro le competenze cognitive di speranza, al fine di raggiungere lo scopo desiderato al di là del contesto in cui si nasca. I laboratori sono centrati sullo sviluppo di adeguate competenze finalizzati alla formazione di professionisti e genitori seguendo percorsi educativi quali: l’educazione alla scelta/orientamento in uscita dalla scuola elementare e media per il passaggio alla scuola di grado successivo; percorsi sulla parità di genere ed educazione all’affettività e percorsi multiculturali. Inoltre, la prevenzione contro la ludopatia, il fumo, l’alcool e le droghe leggere completano la strategia di intervento.