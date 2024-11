Bari, 22 novembre 2024. Nell’ambito delle riqualificazioni delle gallerie del territorio, Anas ha programmato le lavorazioni di sostituzione dei corpi illuminanti all’interno di galleria ‘Palombari’, situata lungo la strada statale 688 variante “di Mattinata”, in corrispondenza del territorio comunale di Mattinata, in provincia di Foggia.

A seguito della definizione con l’impresa esecutrice del dettagliato programma di intervento, Anas ha rimodulato l’interdizione al traffico con le seguenti modalità riferite alla prima fase dei lavori e per consentirne le stesse.

Nel tratto compreso tra il km 3,000 ed il km 9,935 sarà interdetto al traffico a partire da martedì 26 novembre e fino a venerdì 20 dicembre 2024, nella fascia oraria tra le ore 7,30 e le ore 21,00 dal lunedì al venerdì.

Il programma degli interventi prevede l’adeguamento dell’impianto di illuminazione mediante lo smontaggio dei corpi illuminanti esistenti e il rimontaggio di nuovi punti luci LED a risparmio energetico con l’installazione di nuove infrastrutture di supporto quali una nuova canalina di distribuzione elettrica per i collegamenti e la sostituzione del quadro elettrico di alimentazione.

Il transito veicolare sarà provvisoriamente deviato, lungo la viabilità statale SS89 “Garganica” e la viabilità provinciale SP53, con indicazioni in loco. Il percorso alternativo individuato comporta una maggiore percorrenza stimata di 15 minuti.

Le attività in corso e quelle della seconda fase, che partiranno dopo il periodo natalizio, potranno subire ulteriori limitazioni riferite a fasce orarie o giornate diverse, di carattere puntuale connesse a specifiche attività. La durata complessiva dei lavori è di circa 5 mesi.

