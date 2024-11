FOGGIA – Il prefetto di Foggia Maurizio Valiante – sulla base dei mirati accertamenti condotti dalle forze di polizia e dell’attività del Gruppo Interforze Antimafia – ha firmato cinque provvedimenti antimafia nei confronti di altrettante imprese che svolgono attività a Foggia, Orta Nova, Monte Sant’Angelo, San Nicandro Garganico e Cagnano Varano al fine precipuo di tutelare gli interessi pubblici nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e dei servizi.

L’azione di prevenzione antimafia della Prefettura prosegue in maniera incisiva e determinata per eliminare i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nei circuiti dell’economia legale del territorio, fortemente contrassegnato dalla presenza di radicate consorterie malavitose che provano incessantemente ad incunearsi nei gangli vitali dell’economia e delle attività di impresa in questa provincia.

La complessa attività istruttoria svolta dalla Prefettura e dalle Forze di Polizia in seno al Gruppo Interforze Antimafia, che ha condotto all’adozione dei provvedimenti di rigore dell’informazione antimafia interdittiva – ha sottolineato con soddisfazione Valiante – permette ancora una volta di ostacolare il tentativo di inquinamento del tessuto socio-economico da parte della criminalità organizzata che in questa provincia si conferma orientata ad una dimensione sempre più affaristica.

Questa importante azione di prevenzione – sottolinea il prefetto di Foggia – in piena sinergia con la Magistratura e le Forze di Polizia, conferma l’imponente attività della Squadra Stato (in totale 68 interdittive antimafia più 6 misure amministrative di prevenzione collaborativa a far data dall’agosto 2022) a tutela della sicurezza, della legalità e dell’ordine pubblico economico nei settori principali in cui si esplica l’attività di impresa in tutte le aree geografiche di questa provincia.