La prima cosa che colpisce di Simona è il suo sorriso, che illumina non solo il volto ma anche lo sguardo, accompagnato da una voce allegra e squillante. “Sono follemente innamorata della mia vita,” confessa a Fanpage.it durante un’intervista. La sua, però, non è una vita comune.

Dall’abbandono all’adozione: una storia straordinaria

Adottata quando aveva solo un mese, Simona Rivellini, oggi 22enne, ha un passato intenso e particolare. “Sono stata abbandonata in ospedale appena nata – racconta – e mamma e papà mi hanno adottata un mese dopo.” Per lei, i suoi genitori sono coloro che l’hanno cresciuta con amore. “Li adoro e sono immensamente grata,” spiega. Ma a 19 anni, la sua vita ha preso una piega inaspettata: ha incontrato i suoi genitori biologici, dei quali non aveva mai saputo nulla fino ad allora.

Un racconto d’amore e accettazione

“Mamma e papà mi hanno sempre detto che ero stata adottata,” ricorda Simona. “Per spiegarmelo, inventarono una storia che scrissero e incorniciarono. Raccontava di una mamma e un papà che desideravano un figlio e di una bambina, io, che sognava dei genitori. Un giorno, la vita ci ha permesso di incontrarci.”

Dolori e scoperte

Dall’età di 11 anni, Simona ha sofferto di forti dolori allo stomaco. “Ogni due settimane finivo in ospedale per flebo. I medici ipotizzavano che fosse psicosomatico, legato all’adozione, ma io non ci credevo. Per me, essere adottata è sempre stata una benedizione, non una ferita.”

Tutto è cambiato quando è entrata a far parte di un’associazione legata all’adozione. “Lì ho capito che nell’adozione c’è anche l’abbandono. Questo aspetto non l’avevo mai affrontato.”

La ricerca dei genitori biologici

Un giorno, Simona ha scoperto che sua madre adottiva aveva trovato online un annuncio della sua madre biologica. “Abbiamo risposto e ci siamo incontrati. È stato un giorno di emozioni fortissime, lacrime e ricordi. Ho incontrato anche mia sorella maggiore e ho sentito per la prima volta quel senso di somiglianza che mi mancava.”

Un percorso difficile ma liberatorio

Simona ha dovuto affrontare le domande più difficili: perché è stata abbandonata? “Le risposte sono state diverse, e la verità non la saprò mai. Ma li giustifico, perché vivere nel silenzio e nel dolore deve essere stato devastante.”

Oggi, Simona è serena. “Amo la mia vita anche perché ora comprende anche la mia famiglia biologica. Ma ho capito che, quando li ho incontrati, ero troppo giovane per gestire tutto quel carico emotivo. Consiglio sempre di rispettare i tempi previsti dalla legge: i 25 anni.”

Il libro sull’adozione

Simona ha trasformato la sua esperienza in un progetto creativo. “Ti stavo aspettando così” è il titolo del libro che ha scritto e illustrato, un’opera che vuole aiutare a comprendere meglio l’adozione. “L’adozione è ancora un tema tabù. Io voglio essere di supporto per chi vive questa realtà.”

Conclude con entusiasmo: “Non vedo l’ora che le persone possano stringere il libro tra le mani. Per me, sarà come accompagnarle per mano in questo viaggio.”

