Foggia, 22 novembre 2023 – Gianluigi Troiano, figura di spicco della mafia garganica, ha iniziato a collaborare con la giustizia. L’annuncio è stato fatto questa mattina in apertura del processo in Corte d’Assise di Foggia, dove Troiano è imputato, a piede libero, insieme ad Angelo Bonsanto, per l’omicidio di Omar Trotta, avvenuto nel 2017.

La difesa di Troiano ha depositato un memoriale di tre pagine, contenente dichiarazioni auto e etero accusatorie relative al caso specifico, ufficializzando così la sua decisione di collaborare. Troiano è il dodicesimo pentito della mafia garganica, unendosi a una lista di collaboratori che include ex boss e affiliati di Vieste, Manfredonia e Mattinata.

Troiano è noto per essere stato il braccio destro di Marco Raduano, ex boss della mafia viestana e anch’egli ora collaboratore di giustizia. La sua storia criminale è segnata da una condanna definitiva a 9 anni e 2 mesi per traffico di droga nell’ambito dell’operazione Neve di Marzo. Nel dicembre 2021, era evaso dagli arresti domiciliari a Campomarino, rimuovendo il braccialetto elettronico, e la sua latitanza si era conclusa il 2 febbraio 2023 in Spagna, dove era stato arrestato dalla Guardia Civil.

Durante la sua fuga, Troiano si sarebbe reso responsabile di un altro crimine: un omicidio commesso il 22 novembre 2023 ad Alhendin, un piccolo comune vicino Granada. La vittima, un 42enne marocchino, sarebbe stata “punita” per un debito di droga, secondo gli inquirenti. Il delitto è attribuito a Troiano e Raduano, entrambi arrestati successivamente, il primo in Spagna e il secondo in Corsica dopo la sua evasione dal carcere di Nuoro.

Per 8 mesi, Troiano è rimasto in Spagna a causa di un complicato iter di estradizione tra i due paesi, rallentando anche il processo per l’omicidio di Omar Trotta. Quest’ultimo, titolare del ristorante L’antica bruschetta, fu ucciso nel luglio 2017 davanti alla compagna e alla figlioletta di pochi mesi. Secondo le accuse, Troiano avrebbe svolto il ruolo di basista nell’agguato, mentre Bonsanto sarebbe stato l’esecutore materiale.

La collaborazione di Troiano si aggiunge a quella di altre figure chiave della mafia garganica, come Giuseppe Della Malva, Marco Raduano e Francesco “Natale” Notarangelo. Le sue dichiarazioni potrebbero rappresentare un colpo decisivo per smantellare ulteriormente le attività criminali del Gargano, un territorio storicamente segnato da faide e delitti.

