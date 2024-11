Da qualche giorno, sollecitati e aiutati da alcuni nostri docenti, noi studenti di alcune classi della sezione del classico del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia abbiamo cominciato un percorso di educazione civica alternativo alle solite e riduttive lezioni scolastiche fatte di sole esposizioni frontali o di verifiche scolastiche. Abbiamo cominciato, di pomeriggio, in collaborazione dell’Associazione di volontariato “SS. Redentore di Don Mario Carmone”, a fare doposcuola ai bambini e ai ragazzi di scuola superiore di primo grado che trovano difficoltà nel proprio processo di apprendimento, spesso dovute o a motivi di disagio familiare, di svantaggio socio-culturale, o anche a difficoltà di ordine personale.

Un modo concreto per sperimentare la bellezza dell’articolo 3 della Costituzione italiana che parla di uguaglianza quando afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Oppure quando, sempre l’art 3 afferma le tre forme di solidarietà: “E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

E poiché la Repubblica non è fatta solo da chi governa e amministra il nostro paese e la nostra città, ma soprattutto dai cittadini, quale miglior modo di vivere il senso di appartenenza alla propria città se non quello di contribuire a rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono ai tanti ragazzi di fare un percorso formativo lineare e proficuo sia per la crescita umana personale che per il completamento del proprio iter scolastico?

Facendo nostro il principio pedagogico di Dewey, vogliamo svolgere il percorso di educazione civica non con le sole nozioni, ma soprattutto facendo esperienza sul campo e imparare ad “apprendere facendo”.

Con una doppia valenza. In primo luogo, per noi studenti del Liceo, questa iniziativa ci aiuterà a vivere la cittadinanza attiva e a sviluppare la nostra intelligenza emotiva, la prosocialità e l’empatia, a comprendere quanto importanti siano le relazioni sociali. In secondo luogo, per i piccoli si tratta di far prendere loro coscienza che non hanno nessuna scusa per mollare e abbandonare la scuola, per arrendersi ed eventualmente cadere nelle mani della microcriminalità che promette un guadagno facile. Siamo convinti che se le difficoltà si condividono allora è possibile più facile superarle.

Insomma, per noi più grandi si tratta di un’occasione per metterci alla prova e tirare fuori i talenti e capacità in noi nascoste, come anche per ridimensionare i nostri problemi, nel momento in cui li mettiamo a confronto con quelli che stanno peggio di noi.

Per i più piccoli, questa esperienza siamo certo che offrirà la possibilità di vedere che ragazzi come noi, non insegnanti, ma soltanto semplici studenti come loro, possono costituire per essi un esempio da seguire.

Questo percorso ci vale anche come PCTO, cioè un processo formativo per lo sviluppo di competenze trasversali e per l’orientamento.

A cura degli alunni del Liceo Classico A. Moro.