Molfetta: alla 'Cittadella degli artisti' arriva Pinuccio con 'Non mi trovo'

Alessio Giannone, in arte Pinuccio, porta alla Cittadella degli artisti di Molfetta il suo nuovo spettacolo. Sabato 23 novembre alle ore 20.30 il comico e giornalista accompagna il pubblico in un viaggio attraverso i paradossi dei social media con Non mi trovo.

Il palcoscenico del laboratorio urbano si trasforma così in aula di tribunale dove Pinuccio si ritrova a farsi processare con la surreale richiesta di essere condannato perché “inadeguato al mondo contemporaneo”. Un mix di monologhi, sketch e interazioni con il pubblico, sempre con il linguaggio della satira che ha reso famoso il comico, diventato virale sui social con le sue telefonate ai grandi protagonisti dell’attualità, di cui sottolineava le incongruenze.

Uno spettacolo divertente che, allo stesso tempo, fa riflettere sulla nostra dipendenza dai social e sui cambiamenti che hanno portato nella nostra società. Da un lato, infatti, ci sono i vantaggi della connessione virtuale, la possibilità di rimanere in contatto con amici lontani e di esprimere le nostre opinioni su una vasta piattaforma. Dall’altro lato, però, si creano situazioni paradossali in cui ci sentiamo soli, nonostante siamo circondati da centinaia di amici virtuali, e finiamo per dedicare più tempo ai nostri dispositivi che alle persone reali intorno a noi.

Ad accompagnarlo sul palco la voce dell’immancabile ‘Sabino’ nelle vesti di giudice e un accompagnamento musicale che lo guideranno fino al verdetto. Al tribunale Pinuccio non chiederà infatti l’assoluzione ma bensì una condanna capace di poterlo portare a una reclusione che giustifichi l’impossibilità di utilizzare uno smartphone e una connessione alla rete.

Ingresso a pagamento con biglietto a 22 euro; i biglietti si possono acquistare al botteghino (Via Bisceglie 775, Molfetta – attivo da martedì alla domenica ore 17 – 20) e online sul circuito Vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 392 16 38 782 o visitare il sito www.teatridibari.it. L’evento è organizzato da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta.