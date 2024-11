Il Sud, ed in particolare la Puglia, sono protagoniste nella decima edizione del Premio Franco Cuomo che si terrà lunedì 2 dicembre a Palazzo Giustiniani a Roma.

Il Franco Cuomo International Award 2024 ha assegnato, insieme all’Associazione Per il Meglio della Puglia, il Premio speciale a Carlos Solito per la documentaristica e il visual storytelling: scrittore, fotografo, giornalista e regista si è distinto per il suo costante impegno nel raccontare la Puglia, come, ad esempio, nel suo volume “La promessa della madre. Dall’Appennino al Mediterraneo, viaggio tra i paesaggi e le opere dell’Acquedotto pugliese” pubblicato con Treccani. Gli altri Premi speciali, selezionati in collaborazione con l’associazione Per il Meglio della Puglia, andranno al Comune di Lesina per la sostenibilità, alla provincia di Brindisi per il costante impegno alla realizzazione degli impegni dell’Agenda 2030, alla Bottega degli Apocrifi, compagnia teatrale nata nel 2000 a Bologna che ha fatto una migrazione al contrario, verso Manfredonia, “per portare il mestiere del teatro dove non c’era”: ha avviato così un percorso di contaminazione della comunità attraverso una pratica artistica fatta di un’intensa attività formativa, dalle stagioni multidisciplinari alla creazione di Festival e Rassegne site specific. Infine il Premio speciale per l’innovazione va alla start-up Vibre, che sta letteralmente rivoluzionando alcuni settori chiave della nostra quotidianità grazie all’applicazione delle interfacce neurali. Attraverso dispositivi miniaturizzati e algoritmi basati su cento anni di ricerche, riduce il rischio di incidenti ed errori nei luoghi di lavoro.

Il Franco Cuomo International Award 2024, il cui filo conduttore è dare spazio alle eccellenze italiane in Italia e nel mondo, è stato inoltre assegnato, a Gabriele Lavia con il premio alla carriera per il Teatro. E sempre per il Teatro il riconoscimento va a Arianna Ninchi, attrice dal talento che unisce tradizione e innovazione, sensibilità artistica e impegno sociale, e a Silvano Spada, ideatore e fondatore del Todi Festival e de l’Off/Off Theatre in via Giulia a Roma. Per la sezione Letteratura premiata la scrittrice esordiente Sarah Mustafa per la sua opera prima “La spia ha i capelli rossi”, per la sezione Arte i premi quest’anno vanno al pittore Riccardo Rosati e alla scultrice Antonia Spinosa. Infine il Premio alla carriera della Presidenza del Franco Cuomo va alla docente universitaria Maria Luisa Maniscalco per i suoi straordinari contributi sociologici, in un percorso scientifico di alto livello. Riconoscimenti sono stati anche attribuiti ad altri importanti intellettuali, che rappresentano l’eccellenza nei settori della Saggistica, del Giornalismo, dell’Editoria: Domenico Iannacone, giornalista tra i più apprezzati nel panorama italiano, vincitore tre volte del Premio Ilaria Alpi per i suoi reportage, Angela Mariella, oggi a capo della Direzione Relazioni Istituzionali Rai, ma per anni è stata direttrice Rai Isoradio, Il Premio per l’Editoria e la promozione culturale va a Elisabetta Sgarbi, fondatrice de La nave di Teseo, Il Premio per la Saggistica va allo storico Davide Grippa saggio dal titolo “Contro ogni forma di violenza”. Il Premio speciale dello European Centre for Peace and Development – Università della Pace va ad Alessandro Saggioro docente di Storia delle religioni all’Università di Roma “La Sapienza”, appassionato e promotore dei “peace studies”.

Sono tutti questi i vincitori della X Edizione del Franco Cuomo International Award, il premio intitolato allo scrittore, giornalista e drammaturgo scomparso nel 2007, e presieduto da Velia Iacovino e Alberto Cuomo. Un riconoscimento che si propone di valorizzare nuove forme di espressione culturale, sociale e umana nel segno dell’opera di Cuomo, intellettuale sensibile e raffinato che sapeva analizzare l’agire umano e il mondo da molteplici punti di vista e che ha raccontato il suo tempo, attraverso la cronaca, la storia, i suoi romanzi e le sue pièce teatrali.

Il premio si avvale di una prestigiosa Giuria di respiro internazionale, guidata dall’ispanista e critico d’arte Otello Lottini, e di cui fanno parte Grazia Francescato, politica e ambientalista, Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera, critica teatrale e scrittrice, Paolo Acanfora, docente di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, Samir Al Qaryouti, giornalista, decano della stampa estera, opinionista di France24; Piero Gambale, funzionario parlamentare e presidente dell’Associazione Per il Meglio della Puglia, main sponsor del Premio Franco Cuomo.

La cerimonia si terrà lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 15.30 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma (Via della Dogana Vecchia, 29). Si aprirà con i saluti istituzionali della Senatrice a vita Elena Cattaneo mentre introdurrà il prof. Alessandro Saggioro con la relazione “L’università e lo studio della pace e per la pace”. Presenterà la manifestazione il giornalista e conduttore di Rai Tre Giampiero Marrazzo. La manifestazione ha ottenuto anche in questa edizione il patrocinio del Senato, dell’Ecpd, dell’Università della Pace, del Consiglio Regionale Puglia, della Rete dei Comuni sostenibili, di Puglia Culture.

Nota stampa a cura di Ufficio Stampa Premio Cuomo.